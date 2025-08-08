نتنياهو: لا نرغب في احتلال غزة ونود تسليمها لإدارة غير السلطة وحماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة إنه سيتم نزع سلاح قطاع غزة وإنشاء إدارة مدنية ليست السلطة الفلسطينية أو حركة حماس.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي إن هدف حكومة الاحتلال ليس السيطرة على غزة بل تمكين حكومة سلمية بالقطاع.

وأشار نتنياهو إلى أنه أعرب لمستشار ألمانيا فريدريش ميرتس عن خيبة الأمل بشأن تعليق برلين صادرات الأسلحة لإسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد المستشار الألماني، أنّ الحكومة أوقفت الصادرات العسكرية إلى إسرائيل حتى إشعار آخر ردا على قرار السيطرة على غزة.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن قرار احتلال مدينة غزة سيؤدي إلى مقتل المحتجزين والعديد من الجنود.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن قرار مجلس الوزراء بشأن احتلال مدينة غزة كارثي وسيؤدي إلى كوارث أخرى كثيرة.