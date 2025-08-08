قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد كريمة: أموال تيك توك والسوشيال ميديا حرام وكسب خبيث
نتنياهو: لا نرغب في احتلال غزة ونود تسليمها لإدارة غير السلطة وحماس
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في الدوري
قرار جديد بشأن البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق
في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد
عضو التنسيقية: مخطط احتلال غزة جريمة حرب تستوجب تحركًا دوليًا فوريًا
مرض مزعج وغير مميت.. حسام موافي يحذر من التهاب أطراف الأعصاب
نائب ترامب: لا نية لدى واشنطن للاعتراف بالدولة الفلسطينية حالياً
هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب المعاملة السيئة؟.. الإفتاء تجيب
حسام موافي: من يريد أن يُنشئ رجلا عليه تركه يعتمد على دخله ويعيش بقدراته
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
كاف يعلن تصنيف أندية إفريقيا 2025| الأهلي في الصدارة.. وبيراميدز يتفوق على الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزراء بمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي: خطة السيطرة على مدينة غزة فاشلة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
ناصر السيد

أقر عدد من أعضاء مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الذين تحدثوا لصحيفة جيروزالم بوست عقب قرار الليلة الماضية بشن عملية للسيطرة على مدينة غزة، أن الخطة من غير المرجح أن تؤدي إلى هزيمة حماس أو إعادة الأسرى الإسرائيليين.

السيطرة على غزة

وقال الوزراء لصحيفة جيروزاليم بوست: "قد تكون هذه الخطة أفضل مما اقترحه رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، لكنها لا تزال بعيدة كل البعد عن أن تكون خطة جيدة".

وتتضمن الخطة التي أُقرّت الليلة الماضية السيطرة على مدينة غزة. في المرحلة الأولى، ستحاول إسرائيل إجلاء سكان المدينة البالغ عددهم مليون نسمة إلى الجنوب قبل بدء العملية العسكرية. 

واعترف عدد من المسئولين الإسرائيليين في محادثات مع الصحيفة بأن الخطة تهدف أساسًا إلى الضغط على حماس للموافقة على صفقة.

وانتقدت مصادر مقربة من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش القرار، مقرة بأن الاقتراح الذي قاده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووافق عليه مجلس الوزراء قد يبدو واعدا، ولكنه في الواقع أقرب إلى نفس الشيء.

قال مقربون من سموتريتش: "هذه ليست عملية للسيطرة على قطاع غزة بأكمله، وفرض سيطرة عسكرية كاملة، وتحقيق نصر حاسم - وهو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل وعودة الرهائن". 

وأضافوا:  هي عملية محدودة وخطيرة تهدف فقط إلى إعادة حماس إلى طاولة المفاوضات - وهو هدف ليس هدفًا مشروعًا للحرب".

صوّت سموتريتش ضد الخطة، بينما امتنع وزير الخارجية جدعون ساعر ووزير البعثات الوطنية زئيف إلكين عن التصويت. 

وقال إلكين: "الجيش يقترح خطة لإنهاء القتال. إنهم يريدون معاملة غزة كما تُعامل الضفة الغربية - بعمليات أمنية روتينية. هذه ليست حربًا". 

وأضاف: "يجب أن نتحدث من منظور النصر. إذا رضينا بصفقة مؤقتة، فهي هزيمة. يجب ألا نتوقف في منتصف الطريق. يجب أن تدفع حماس ثمن ما فعلته". 

بن غفير يرفض إدخال المساعدات 

أيّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، العملية نفسها، لكنه عارض السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، واعترض على فكرة تولي هيئة حاكمة أخرى زمام الأمور في القطاع في اليوم التالي. وحسب قوله، فإن مثل هذه الخطوة "لا تشجع على الهجرة من غزة".

ونُقل عن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، قوله إنه بعد الموافقة على الخطة، "يوصي باستبعاد عودة الرهائن من أهداف الحرب".

ردّ الوزير بن غفير قائلاً: "كفوا عن التحدث إلى وسائل الإعلام. نريد نصرًا حاسمًا. جميعنا نهتم بالرهائن، لكننا نهتم أيضًا بالجنود والمقاتلين الذين يطالبون بالنصر. هناك تسريبات مستمرة من مصادر عسكرية. أنتم تابعون للقيادة السياسية. تعلموا من الشرطة كيفية اتباع أوامر القيادة المنتخبة".

مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي خطة السيطرة على مدينة غزة السيطرة على مدينة غزة السيطرة على غزة رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

ترشيحاتنا

هونشي H9 موديل 2025

ماذا تقدم هونشي H9 موديل 2025.. وكم يبلغ سعرها في الامارات؟

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين.. إنستجرام يطرح ثلاث ميزات جديدة لتعزيز التواصل بين الأصدقاء

سيارات 2025

5 سيارات للبنات في السعودية موديل العام.. أسعار ومواصفات

بالصور

8 أكلات بتعمل غازات .. رقم 5 غير متوقع وسيدهشك

أطعمة تزيد من غازات المعدة
أطعمة تزيد من غازات المعدة
أطعمة تزيد من غازات المعدة

أفضل أطعمة لمرضى خمول الغدة الدرقية.. تحفز نشاطها وتدعم صحتك

أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية
أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية
أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية

أخبار السيارات| الجيش الأمريكي يستعد لتفجير تسلا.. سيارة بدون دريكسيون أو دواسات

سيارات
سيارات
سيارات

سيارة تويوتا الجديدة.. ممكن تحولها لـ مكتب أو غرفة نوم

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

أم خالد

في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد

الفنان سيد صادق

سيد صادق امتلك محلا لبيع قطع غيار السيارات في وسط البلد

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

المزيد