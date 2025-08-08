قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعبت من الهاتف الذكي.. إليك أفضل أجهزة المحمول البسيطة 2025
ساندرز يفضح الدعم الأمريكي لإسرائيل: أموالنا تستخدم لقـ تل الأطفال ونشر المجاعة
تجوع كرامته.. خطيب المسجد النبوي: حين يحرم الإنسان من الطعام لا تجوع معدته
ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون
أزمة استقالات تضرب حكومة ستارمر.. هدية سياسية للمعارضة على طبق من ذهب
فتنة تجتاح العالم.. يسري جبر يكشف علامات تدل على اقتراب ظهور الدجال
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. العلوم 81.2% والذكاء الاصطناعي 82.9% وبيطري84.7
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل أنت من الفئات التي ستدفع 1000 جنيه شهريًا؟
أكاذيب أخوانية.. مصدر أمني ينفي وجود انتهاكات بمراكز الإصلاح والتأهيل
عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي
فوز جديد للسويد وخسارة ثانية للكويت ببطولة العالم لليد تحت 19 عاما
أزمة استقالات تضرب حكومة ستارمر.. هدية سياسية للمعارضة على طبق من ذهب

قالت صحيفة الـ"تايمز" البريطانية، إن استقالة وزيرة التشرد “روشانارا علي”، تعد الرابعة لوزير يغادر حكومة رئيس الوزراء “كير ستارمر”؛ بسبب فضائح شخصية، خلال عام واحد فقط، وهي تعمّق حالة الإرهاق السياسي التي عادة ما تطرأ في نهاية الولايات لا بدايتها، معتبرة ذلك هدية سياسية لـ"حزب الإصلاح" المعارض، بقيادة "نايجل فاراج".

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن هذه الاستقالة جاءت بوتيرة أسرع من قضية الوزيرة السابقة “توليب صديق”، التي واجهت أسابيع من الانتقادات حول صِلاتها بنظام عمتها المخلوع في بنجلاديش، في أثناء توليها منصب وزيرة مكافحة الفساد. 

وأضافت: كما تختلف عن استقالة وزيرة النقل السابقة لويز هايج بعد إدانتها بالاحتيال، أو إقالة وزير الصحة أندرو جوين على خلفية رسائل مسيئة عبر واتساب.

في البداية، لم يدرك “داوننج ستريت” حجم الأزمة، بل إن مسؤولًا حكوميًا بارزًا اتصل بصحيفة "ذي آي" التي كشفت القضية، مطالبًا بسحب مزاعم تتعلق بطرد الوزيرة للمستأجرين. 

وسارع وزراء بارزون، بينهم وزيرة المالية ووزير الداخلية، إلى الدفاع عنها والتأكيد أنها لم تخالف أي قواعد، إذ أن قانون حماية المستأجرين الذي يحظر ما قامت به، لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

ومع تصاعد الجدل، تبيّن أن الدفاع المزدوج عن الوزيرة لم يكن مقنعًا؛ فمن جهة أُشير إلى أنها طردت المستأجرين بغرض بيع المنزل، ومن جهة أخرى أعادت تأجيره لاحقًا بسعر السوق، وهو ما وصفته الصحيفة بأنه “سلوك يستحق التجريم”. 

وبالفعل، دعت أحزاب المعارضة الرئيسية إلى استقالتها، كما فقدت دعم جمعيات الإسكان الخيرية.

وترى الـ"تايمز"، أن “ستارمر”- الذي وصل إلى الحكم مستفيدًا من السخط الشعبي على حكومة المحافظين، وشعار “قاعدة لهم وأخرى للجميع”- يواجه خطرًا سياسيًا حقيقيًا؛ إذا ترسخت لدى الناخبين قناعة بأن حزب العمال أصبح شبيهًا بسابقيه في السلوك السياسي.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن الحزب الذي يروج لفكرة أن جميع الساسة متشابهون؛ هو الآن في صدارة استطلاعات الرأي، وأن الرابح الأكبر من هذه الفوضى السياسية قد يكون “نايجل فاراج”.

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

حكم زيارة المقابر يوم الجمعة

ما حكم زيارة المقابر يوم الجمعة؟.. الإفتاء تجيب

دوشان تاديتش

الوحدة الإماراتي يدعم صفوفه بصفقة خبرة.. تاديتش يرتدي القميص العنابي

مصطفى مخلوف

قادما من الأهلي.. مودرن سبورت يعلن التعاقد مع الحارس مصطفى مخلوف

أحمد نادر السيد

قادما من باوك اليوناني.. أحمد نادر السيد ينضم لــ زد لمدة 3 مواسم

فوائد بذور اليقطين المثبتة علميا للبشرة والجسم

فوائد بذور اليقطين الصحية
إنزال 800 ألف زريعة من أسماك البلطي والمبروك ببحر أبو الأخضر

زريعه اسماك
بنت الريف | زراعة الشرقية تنفذ ندوة تثقيفية عن التمكين الاقتصادي للمرأة

زراعة الشرقية
مجموعة نادرة.. اكتشاف معرض سيارات مهجور بداخله 20 سيارة جديدة

ألفا روميو
سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

