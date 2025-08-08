قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طبيب أمريكي من غزة: يجب أن يكون هناك تضامن دولي لحماية الأطفال
مصر تدين بشكل قاطع قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل
أخبار التكنولوجيا | OpenAI تطلق رسميا GPT-5 لكافة المستخدمين.. إل جي تكشف عن أسرع شاشة OLED في العالم
من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية
وزير الشباب: صالة استاد القاهرة تمثل واجهة مشرفة للمنشآت الرياضية المصرية
بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي ردا ضد خطة الاستيلاء على مدينة غزة
الكهرباء تضيء آفاق التنمية.. إطلاق التيار بالمرحلة الثانية للمشروعات الزراعية بالدلتا الجديدة
وزير الطيران : دعم مصر الكامل للخطة الاستراتيجية الجديدة للإيكاو
القبض على شاب تعدى على والده بالزجاجات فى الجيزة
هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلاً عن المفتي؟ نظير عياد يجيب
أستون فيلا يتعاقد مع زميل محمد عبدالمنعم رسميا
إطلاق التيار الكهربائي بالمرحلة الثانية بالدلتا الجديدة
أخبار العالم

بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي ردا ضد خطة الاستيلاء على مدينة غزة

بلجيكا
بلجيكا
قسم الخارجي

استدعى وزير خارجية بلجيكا السفيرة الإسرائيلية، إيديت روزنزويج-أبو، احتجاجًا على خطة دولة الاحتلال المعلنة لاحتلال مدينة غزة.

وأفادت الوزارة في بيان لها أن بلجيكا "تعرب عن رفضها التام لهذا القرار، وكذلك لاستمرار الاستعمار... والرغبة في ضم الضفة الغربية"، مضيفةً أنها "ستدعو بقوة" للتراجع عن هذا القرار، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وذكر بيان الخارجية البلجيكية: "بعد التأكيد الرسمي من الحكومة الإسرائيلية على نيتها تطويق مدينة غزة ثم احتلالها والسيطرة العسكرية على قطاع غزة بأكمله، قرر وزير الخارجية ماكسيم بريفو استدعاء السفير الإسرائيلي".

وأعلنت دولة الاحتلال عزمها السيطرة واحتلال كامل قطاع غزة، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب.

بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي السفير الإسرائيلي الاستيلاء على مدينة غزة وزير خارجية بلجيكا السفيرة الإسرائيلية إيديت روزنزويج دولة الاحتلال

