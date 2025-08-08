بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي ردا ضد خطة الاستيلاء على مدينة غزة

استدعى وزير خارجية بلجيكا السفيرة الإسرائيلية، إيديت روزنزويج-أبو، احتجاجًا على خطة دولة الاحتلال المعلنة لاحتلال مدينة غزة.

وأفادت الوزارة في بيان لها أن بلجيكا "تعرب عن رفضها التام لهذا القرار، وكذلك لاستمرار الاستعمار... والرغبة في ضم الضفة الغربية"، مضيفةً أنها "ستدعو بقوة" للتراجع عن هذا القرار، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وذكر بيان الخارجية البلجيكية: "بعد التأكيد الرسمي من الحكومة الإسرائيلية على نيتها تطويق مدينة غزة ثم احتلالها والسيطرة العسكرية على قطاع غزة بأكمله، قرر وزير الخارجية ماكسيم بريفو استدعاء السفير الإسرائيلي".

وأعلنت دولة الاحتلال عزمها السيطرة واحتلال كامل قطاع غزة، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب.