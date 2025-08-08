الجيش الباكستاني: مقتـ.ل 33 مسلحاً في اشتباك على الحدود مع أفغانستان



اعلن الجيش الباكستاني مقتل 33 مسلحاً في اشتباك على الحدود مع أفغانستان.

وفي وقت سابق ؛ أعلن باكستان أنه سيتم ترحيل أكثر من 1.3 مليون لاجئ أفغاني مسجلين لدى الأمم المتحدة إلى بلادهم، وسط استنكار دولي للترحيل القسري.

وبحسب عدة مسؤولين باكستانيين فأن المرحلة الثالثة من العودة إلى الوطن التي تستهدف الأفغان الذين يحملون بطاقات إثبات التسجيل، وهي وثيقة تصدرها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ستبدأ اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل.

ويشار الي ان باكستان قد رحلت بالفعل حوالي 1.3 مليون لاجئي أفغاني مسجل وغير مسجل في مرحلتين من الترحيل القسري، بدأتا في سبتمبر 2023، وفقا لما ذكرته الحكومة لبرلمان البلاد في مايو الماضي.

وذكرت الأمم المتحدة أن "إعادة اللاجئين إلى وطنهم من باكستان وإيران المجاورة أثارت أزمة إنسانية في الدولة التي مزقتها الحرب والتي تسيطر عليها الآن طالبان".

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد التوترات بين البلدين بشأن ملف اللاجئين الأفغان الذين يعيشون في باكستان منذ سنوات طويلة، حيث بدأت السلطات الباكستانية مؤخرا في تنفيذ حملات واسعة لترحيل هؤلاء اللاجئين، مما أثار انتقادات محلية ودولية واسعة النطاق.