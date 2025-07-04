الجيش الباكستاني يعلن مقتل 30 مسلحا حاولوا العبور من أفغانستان

أعلن الجيش الباكستاني مقتل 30 مسلحا كانوا يحاولون العبور من أفغانستان.

وكان الجيش الباكستاني اتهم ، في وقت سابق ، عملاء تابعين للاستخبارات الهندية بالوقوف وراء هجوم استهدف قافلة عسكرية في شمال غرب البلاد، وأسفر عن مقتل 13 جنديا.

وقال متحدث باسم الجيش إن "الهجوم نفذ بواسطة عملاء للاستخبارات الهندية في مقاطعة وزيرستان"، مضيفا أن الهجوم وقع، حين صدم شخصا بسيارة مفخخة قافلة عسكرية كانت تتحرك في المنطقة.

من جانبه، أفاد مسؤول حكومي محلي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الهجوم وقع في مقاطعة خيبر بختونخوا المحاذية للحدود مع أفغانستان، وأسفر أيضًا عن إصابة 29 شخصا، بينهم 10 جنود و19 مدنيا.