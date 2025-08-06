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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تدخل عصر الفضاء.. باكستان تطلق أول قمر صناعي لهذه المهمة

تدخل عصر الفضاء.. باكستان تطلق أول قمر صناعي لهذه المهمة
تدخل عصر الفضاء.. باكستان تطلق أول قمر صناعي لهذه المهمة
ولاء خنيزي

في إنجاز فضائي بارز يعكس تطور القدرات التقنية لباكستان، أطلقت الصين بنجاح أول قمر صناعي باكستاني مخصص لرصد الأرض، يحمل اسم PRSS-01، وتمت عملية الإطلاق بواسطة صاروخ من طراز Kuaizhou-1A من مركز إطلاق الأقمار الصناعية شيشانج، الواقع في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، حيث أُدخل القمر بنجاح إلى مداره، وتم التأكيد على عمل جميع أنظمته بشكل سليم.

نقلة نوعية في الطموحات الفضائية الباكستانية

يمثل القمر الصناعي الجديد PRSS-01 محطة مفصلية في مسيرة باكستان نحو تعزيز حضورها في مجال الفضاء، ويُنتظر أن يساهم في دعم مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، على رأسها الزراعة، والمسح الجغرافي، والتخطيط العمراني، إلى جانب تعزيز قدرات البلاد في الاستجابة السريعة للكوارث البيئية مثل الزلازل والفيضانات.

أداة فعالة للمراقبة البيئية والتخطيط المستدام

من بين أبرز أهداف هذا القمر الصناعي، رصد التغيرات البيئية بدقة عالية وتوفير بيانات بصرية موثوقة تساعد في اتخاذ قرارات طويلة الأمد على صعيد التخطيط العمراني وتطوير البنية التحتية بأسلوب مستدام، بما يتماشى مع التحديات المناخية والبيئية التي تواجهها البلاد.

قدرات تصوير متقدمة لخدمة المدنيين والحكومات

وبحسب ما أفادت به المصادر الرسمية، يتميز PRSS-01 بامتلاكه لنظام تصوير عالي الدقة، يتيح له التقاط صور وبيانات بصرية مفصلة، وتُستخدم هذه البيانات في مجموعة واسعة من التطبيقات المدنية والحكومية، مثل:

  • إدارة الموارد الطبيعية
  • مراقبة التحولات المناخية
  • تقييم الكوارث الطبيعية في مراحلها المختلفة: قبل وقوعها، وأثناءها، وبعدها

هذه القدرات تجعل من القمر الصناعي أداة استراتيجية تعزز جاهزية البلاد في التعامل مع الأزمات.

تعاون تقني متكامل بين الصين وباكستان

لم يأتِ هذا الإنجاز من فراغ، بل نتيجة تعاون وثيق بين الصين وباكستان في مختلف مراحل تطوير وإطلاق القمر الصناعي، فقد شارك مهندسون من كلا البلدين في التصميم والتنفيذ، مع تقديم الصين دعماً تقنياً كبيراً ساهم في إنجاح المهمة.

ويُعد هذا التعاون جزءاً من الشراكة الأوسع بين الصين وعدد من الدول ضمن مبادرة الحزام والطريق، والتي تشمل أيضًا دولًا مثل الجزائر، وهو ما يعكس التزام بكين بتعزيز التنمية التكنولوجية لدى شركائها.

إطلاق يؤسس لعهد جديد من الاكتفاء الفضائي الإقليمي

وقد أكدت تقارير صناعية متخصصة أن إطلاق PRSS-01 يمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين خدمات الأقمار الصناعية في باكستان، كما يُمهّد الطريق لمرحلة جديدة من الاكتفاء الفضائي الإقليمي، ويعزز من قدرة باكستان على الاعتماد على نفسها في مجال مراقبة الأرض.

وفي الوقت ذاته، يُبرز هذا الإنجاز الدور المتنامي للصين كقوة فضائية صاعدة، بل تسعى بوضوح نحو التميّز النوعي والريادة في مجالات التكنولوجيا الفضائية على المستوى العالمي.

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