زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال باكستان

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مناطق في شمال باكستان، دون أن ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

و يعتبر الزلزال هو الأحدث في سلسلة من الزلازل التي ضربت شمال باكستان في الأشهر الأخيرة، ومعظمها لها صلة بمنطقة هندو كوش في أفغانستان، بحسب ما افاد به المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لإدارة الأرصاد الجوية الباكستانية في إسلام آباد.

وذكرت المراكز المعنية برصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 114 كيلومترًا.

وكان زلزال بقوة 5.5 درجة على مقايس ريختر، قد ضرب أمس، الجمعة، منطقة هندوكوش في أفغانستان.

وكانت نفس المنطقة قد تعرضت في منتصف إبريل الماضي لزلزال بقوة 5.6 درجة، دون أن يسفر عن ضحايا.