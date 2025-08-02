مظاهرات عالمية تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة.. وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار

شهدت عدة عواصم ومدن حول العالم، تظاهرات جماهيرية واسعة، اليوم السبت؛ رفضا للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وشارك الآلاف في مسيرات حاشدة نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، وأوسلو النرويجية، ومانشستر البريطانية، ومدن ألمانية عدة منها شتوتجارت، بريمن، فولفسبورج، والعاصمة برلين، إلى جانب ميلانو الإيطالية، وآرهوس وكوبنهاجن في الدنمارك، وهلسنبوري وستوكهولم في السويد.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما ندد المشاركون بازدواجية المعايير الدولية، مؤكدين ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين، ولا سيما الأطفال، ومطالبين بوقف الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع المحاصر.