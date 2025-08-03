مقـ.ـتل شرطي ومسلحين اثنين بهجوم شمال غرب باكستان

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الشرطة الباكستانية أعلنت اليوم، مقتل شرطي ومسلحين اثنين في هجوم مسلح بمقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد.

و هاجمت مجموعة مسلحة مركزاً للشرطة في منطقة بانو بالمقاطعة، ما أدى إلى وقوع اشتباك بين الجانبين أسفر عن مقتل شرطي ومسلحين اثنين وإصابة أربعة آخرين من عناصر الشرطة، وفقا لما نقلته وكالة شينخوا عن مصادر بالشرطة المحلية.

وذكرت المصادر وفق الوكالة أن مجموعة مسلحة أخرى نصبت كميناً لدورية أخرى، دون وقوع أي إصابات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين، بينما تم إطلاق عملية تمشيط للقضاء على المسلحين في المنطقة.