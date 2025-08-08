السعودية تندد بقرار السلطات الإسرائيلية احتلال قطاع غزة

نددت المملكة العربية السعودية، بأقوى وأشد العبارات، بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، مدينةً بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

وفي بيان لها؛ أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن الأفكار والقرارات اللإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع؛ تؤكد مجدداً أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها، استناداً للقوانين والمبادئ الإنسانية.

وشددت الخارجية السعودية على أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقت الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فوراً؛ يقوّض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتطهير القسري.

وأكدت السعودية على أن هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تحتّم على المجتمع الدولي اليوم اتخاذ مواقف فعلية حازمة ورادعة تنهي الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتمكّن من تحقيق الحل الذي تجمع عليه الدول المحبة للسلام بتنفيذ حلّ الدولتين، وقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً للقرارات الأممية ذات الصلة.