خطيب الجامع الأزهر: الصدق أقوى سلاح في يد المؤمنين لمواجهة أعدائهم
نقابة المهن الموسيقية تنعي الفنان سيد صادق
فلسطين تطالب بعقد اجتماع فوري لمجلس جامعة الدول العربية
وفاة إمام وخطيب أثناء خطبة الجمعة في الشرقية
جدل في الداخل الأمريكي بعد دخول تعريفات ترامب الجمركية حيز التنفيذ.. ما القصة؟
هل يجوز أداء الفريضة في أوقات النهي عن الصلاة؟ اعرف آراء الفقهاء
خطيب المسجد الحرام: جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم بهذه الآية
كيفية الإخلاص في الدعاء.. 8 خطوات تحقق لك الاستجابة
ارتفع 20 جنيها.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 8-8-2025
ميرنا جميل تكشف مشاركتها في فيلمين جديدين
طبيب أمريكي من غزة: يجب أن يكون هناك تضامن دولي لحماية الأطفال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

السعودية تندد بقرار السلطات الإسرائيلية احتلال قطاع غزة

محمود نوفل

نددت المملكة العربية السعودية، بأقوى وأشد العبارات، بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، مدينةً بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. 

وفي بيان لها؛ أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن الأفكار والقرارات اللإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع؛ تؤكد مجدداً أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها، استناداً للقوانين والمبادئ الإنسانية.

وشددت الخارجية السعودية على أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقت الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فوراً؛ يقوّض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتطهير القسري.

وأكدت السعودية على أن هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تحتّم على المجتمع الدولي اليوم اتخاذ مواقف فعلية حازمة ورادعة تنهي الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتمكّن من تحقيق الحل الذي تجمع عليه الدول المحبة للسلام بتنفيذ حلّ الدولتين، وقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً للقرارات الأممية ذات الصلة.

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

حسام غالي

أشعر بالاشمئزاز.. حسام غالي يرد على مصطفى يونس

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

مبادرة بنت الريف

مبادرة بنت الريف تدعم 1600 امرأة في 15 محافظة.. تفاصيل

الأسمدة

الزراعة تتابع جهود النهوض بصناعة الأسمدة ومنظومة تداولها

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: 200 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

مجموعة نادرة.. اكتشاف معرض سيارات مهجور بداخله 20 سيارة جديدة

إطلالة أنيقة.. داليا مصطفى تبهر متابعيها | شاهد

خلل في خرائط جوجل يتسبب في تعطل سيارات ريفيان

أول سيارة بدون دريكسيون أو دواسات تستعد للانطلاق

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

