حزب مصر العربي : قرارات الكابينت جريمة احتلال مكتملة الأركان ضد غزة

أدان إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، بشدة القرارات الخطيرة التي أقرّها "الكابينت" الإسرائيلي، وعلى رأسها قرار إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، واصفًا إياها بأنها "جريمة حرب مكتملة الأركان" وجريمة ضد الإنسانية، تُضاف إلى سلسلة جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عام.

وأكد الديب، أن السياسات الإسرائيلية القائمة على القتل الممنهج، والتجويع، والتهجير القسري الجماعي، تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، كما تعكس نوايا احتلالية مكشوفة لفرض أمر واقع جديد بالقوة، دون أي اعتبار للمبادرات السياسية أو المساعي الدبلوماسية لوقف العدوان.

وأشار رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي إلى أن ما تشهده غزة اليوم ليس مجرد تصعيد عسكري أو عملية أمنية، بل هو تطهير عرقي ممنهج، يجري على مرأى ومسمع من العالم، وسط صمت دولي مخزٍ يعجز عن كبح جماح آلة القتل الإسرائيلية أو حتى فرض هدنة إنسانية.

وأوضح الديب أن استمرار ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القضايا الإنسانية يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من المجازر دون أي رادع، وهو ما من شأنه أن يدفع المنطقة نحو فوضى إقليمية عارمة ستكون عواقبها وخيمة على الجميع.

وحذر الديب من أن تنفيذ خطة الاحتلال لإعادة اجتياح غزة، بعد أشهر من القصف العنيف والحصار الخانق، سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.

كما دعا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فوري في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة، والعمل على محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، محمّلًا المجتمع الدولي مسؤولية التواطؤ بالصمت والتخاذل.

وفي ختام بيانه، وجه إبراهيم الديب تحية تقدير وإجلال لصمود الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدًا أن المقاومة حق مشروع كفلته كل الشرائع والمواثيق، وأن القضية الفلسطينية ستظل حيّة في ضمير الأمة.