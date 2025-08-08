قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب الجامع الأزهر: الصدق أقوى سلاح في يد المؤمنين لمواجهة أعدائهم
نقابة المهن الموسيقية تنعي الفنان سيد صادق
فلسطين تطالب بعقد اجتماع فوري لمجلس جامعة الدول العربية
وفاة إمام وخطيب أثناء خطبة الجمعة في الشرقية
جدل في الداخل الأمريكي بعد دخول تعريفات ترامب الجمركية حيز التنفيذ.. ما القصة؟
هل يجوز أداء الفريضة في أوقات النهي عن الصلاة؟ اعرف آراء الفقهاء
خطيب المسجد الحرام: جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم بهذه الآية
كيفية الإخلاص في الدعاء.. 8 خطوات تحقق لك الاستجابة
ارتفع 20 جنيها.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 8-8-2025
ميرنا جميل تكشف مشاركتها في فيلمين جديدين
طبيب أمريكي من غزة: يجب أن يكون هناك تضامن دولي لحماية الأطفال
مصر تدين بشكل قاطع قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل
برلمان

حزب مصر العربي : قرارات الكابينت جريمة احتلال مكتملة الأركان ضد غزة

نتنياهو
نتنياهو
عبد الرحمن سرحان

أدان إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، بشدة القرارات الخطيرة التي أقرّها "الكابينت" الإسرائيلي، وعلى رأسها قرار إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، واصفًا إياها بأنها "جريمة حرب مكتملة الأركان" وجريمة ضد الإنسانية، تُضاف إلى سلسلة جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عام.

وأكد الديب، أن السياسات الإسرائيلية القائمة على القتل الممنهج، والتجويع، والتهجير القسري الجماعي، تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، كما تعكس نوايا احتلالية مكشوفة لفرض أمر واقع جديد بالقوة، دون أي اعتبار للمبادرات السياسية أو المساعي الدبلوماسية لوقف العدوان.

وأشار رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي إلى أن ما تشهده غزة اليوم ليس مجرد تصعيد عسكري أو عملية أمنية، بل هو تطهير عرقي ممنهج، يجري على مرأى ومسمع من العالم، وسط صمت دولي مخزٍ يعجز عن كبح جماح آلة القتل الإسرائيلية أو حتى فرض هدنة إنسانية.

وأوضح الديب أن استمرار ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القضايا الإنسانية يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من المجازر دون أي رادع، وهو ما من شأنه أن يدفع المنطقة نحو فوضى إقليمية عارمة ستكون عواقبها وخيمة على الجميع.

وحذر الديب من أن تنفيذ خطة الاحتلال لإعادة اجتياح غزة، بعد أشهر من القصف العنيف والحصار الخانق، سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.

كما دعا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فوري في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة، والعمل على محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، محمّلًا المجتمع الدولي مسؤولية التواطؤ بالصمت والتخاذل.

وفي ختام بيانه، وجه إبراهيم الديب تحية تقدير وإجلال لصمود الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدًا أن المقاومة حق مشروع كفلته كل الشرائع والمواثيق، وأن القضية الفلسطينية ستظل حيّة في ضمير الأمة.

الكابينت غزة قطاع غزة احتلال قطاع غزة الشعب الفلسطيني

