الدنمارك: قرار إسرائيل بتكثيف عملياتها العسكرية بغزة خاطئ ويجب التراجع عنه فورا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير خارجية الدنمارك، قال إن قرار إسرائيل بتكثيف عملياتها العسكرية في غزة خاطئ ويجب أن تتراجع عنه فورا.

وعرضت فضائية القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا حيث أدان ورفض الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الخطة الإسرائيلية لإعادة احتلال قطاع غزة.

وقال أبو الغيط، إنه حان الوقت لموقف حازم من المجتمع الدولي لإنهاء الجرائم الإسرائيلية، متابعا: خطة الكابينت تمثل انعكاسا حقيقيا للأهداف الإسرائيلية منذ بداية حرب غزة.

وأوضح أبو الغيط، أن هناك رفضا عربيا قاطعا لخطة نتنياهو إعادة احتلال غزة وطرد أكبر عدد من السكان.