حزب الاتحاد: احتلال غزة يتنافى مع الشرعية الدولية ومحكمة العدل

أدان حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بأشد العبارات القرار العدواني الصادر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل، بعد اجتماع دام أكثر من عشر ساعات، في تحدٍ صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية، واستمرارًا لجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الحزب، في بيان له اليوم، إن هذا القرار يتعارض مع حكم محكمة العدل الدولية وتأكيدها على أن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ما يؤكد أن هذا القرار يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية.

واعتبر حزب الاتحاد أن احتلال غزة ليس فقط إعلانًا صريحًا بالاحتلال الكامل، بل هو استكمال لنهج التهجير القسري الذي لطالما حذرت منه مصر منذ اليوم الأول لهذا العدوان الغاشم، مؤكدا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الممارسات الإسرائيلية الضاربة بالقانون الدولي عُرض الحائط.

وأكد حزب الاتحاد دعمه الكامل للموقف الوطني والقومي الذي عبّر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى بقوله: "التهجير القسري خط أحمر لن تسمح به مصر."

وأشار الحزب إلى أن هذا الموقف التاريخي يعكس إرادة شعبية مصرية راسخة، ترفض كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بالأمن القومي المصر. ويجدد حزب الاتحاد موقفه، مجددا المرتكز على دعم نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ورفض كل أشكال التهجير والتصفية للقضية الفلسطينية.