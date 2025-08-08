قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف ضد مخطط نتنياهو لاحتلال غزة
السكة الحديد تكشف التفاصيل الكاملة لطرق حجز تذاكر القطارات
مفتي الجمهورية: نطور تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الفتاوى الشاذة
شهادة معتمدة.. النقل تُطلق فرصة مجانية لتأهيل السائقين | تفاصيل
الدنمارك: قرار إسرائيل بتكثيف عملياتها العسكرية بغزة خاطئ ويجب التراجع عنه فورا
5 آلاف كتاب بدون ترخيص.. القبض على مدير مكتبة بالقليوبية
أبومازن يشكر مصر على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية ويحذر من تهجير سكان غزة
الزمالك يعين محمد متولي مستشارا قانونيا لإدارة الكرة
3 غيابات مؤثرة بقائمة الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
أيمن يونس يشيد باستعدادات الزمالك ويؤكد أهمية ضربة البداية أمام سيراميكا
خطيب الأزهر: مواجهة الشائعات بسلاح الصدق والتثبت من الأخبار.. فيديو
إمام المسجد النبوي: الجوع في غزة سلّ سيفه على رقاب وهنت من الألم وجفت حلوقها من الظمأ
توك شو

متحدث فتح: خطة الاحتلال لتدمير غزة تُهدد بارتكاب مجازر غير مسبوقة

إسراء صبري

قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، إن اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي المعروف بـ«الكابينت»، استمر لما يقرب من 12 ساعة متواصلة، وهو الأطول منذ بدء الحرب على الشعب الفلسطيني، مضيفا أن النقاش خلال الاجتماع كان شديدًا وتركز حول جدوى اقتحام واحتلال كامل قطاع غزة، حيث كان هناك انقسام واضح في الآراء بين مؤيد ومعارض.

وأكد النمورة، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن رئيس الأركان الإسرائيلي أعرب عن معارضته الشديدة لهذه الخطة، معتبرًا أنها فاشلة وستؤدي إلى خسائر كبيرة، خاصة على صعيد الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين، كما سترهق جهود الجيش الإسرائيلي في إدارة العمليات العسكرية.

من جهة أخرى، أصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه السياسيون وعلى رأسهم وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على تنفيذ هذه الخطة رغم التحذيرات، وتمكنوا من فرض الأمر الواقع في الاجتماع.

وأوضح «النمورة» أن هذه الخطة تعني تدميرًا واسعًا في قطاع غزة، خصوصًا في مدينة غزة التي يقطنها أكثر من مليون لاجئ فلسطيني نازح يعيشون في ظروف مأساوية داخل الخيام وفي المناطق المدمرة على أطراف المدينة.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه الخطة العسكرية ستكون الأكبر والأكثر عنفًا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، وستؤدي إلى مجازر كبيرة بحق المدنيين، ولن تقتصر الأضرار على البنية التحتية فحسب، بل ستطال الأرواح بشكل واسع، خصوصًا في ظل كثافة السكان والنازحين داخل القطاع.

وأكد «النمورة» أن ما يحدث من إجراءات وتخطيط إسرائيلي يمثل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه العملية العسكرية ستدمر الأمل في تحقيق السلام وستزيد من معاناة الفلسطينيين، وأضاف أن استمرار هذه الخطة قد يؤدي إلى تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة على المستوى الإقليمي والدولي، وستزيد من الاحتقان وتغذي موجات العنف والصراع.

حركة فتح الشعب الفلسطيني نتنياهو قطاع غزة

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

