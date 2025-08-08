إعلام أمريكي يكشف تفاصيل خناقة ترامب ونتنياهو بسبب مجاعة غزة

ذكرت شبكة إن بي سي نيوز، أن مكالمة هاتفية بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحولت إلى خناقة وصراخ حاد بسبب المجاعة في قطاع غزة.



وأظهرت المصدر تفاصيل المحادثة الهاتفية ؛ وذلك بعد أن قال نتنياهو في فعالية، إنه رغم التقارير واسعة النطاق عن الجوع والمجاعة في القطاع "لا يوجد مجاعة في غزة"، ورد ترامب في وسائل الإعلام في اليوم التالي بأنه غير مقتنع على الإطلاق بتأكيدات نتنياهو، وقال: "هناك مجاعة حقيقية في القطاع.. هذا أمر لا يمكن تزييفه"، واستشهد بصور الأطفال الجوعي في القطاع والوفيات الناجمة عن قلة الغذاء بينهم.

فيما طلب رئيس وزراء الاحتلال إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي، وتحدث الاثنان بعد ساعات، وخلال المكالمة، أخبر رئيس وزراء الاحتلال، ترامب بأن تقارير المجاعة في غزة "مختلقة" من قبل حماس، وأن الجوع ليس منتشرًا على نطاق واسع في القطاع، ووفقا لـ NBC.

وقاطع ترامب نتنياهو، وبدأ بالصراخ، قائلاً إن مساعديه في البيت الأبيض أطلعوه على أدلة على أن أطفال غزة يتضورون جوعًا، وإنه لا يريد أن يُرفض هذا الادعاء باعتباره "مزيفًا".

ووصف التقرير الصادر عن الشبكة الامريكية المحادثة بأنها محادثة مباشرة، في الغالب من طرف واحد، حول وضع المساعدات الإنسانية، حيث كان الرئيس الأمريكي "يلقي معظم الحديث"، وفقًا لمسؤول أمريكي سابق مطلع على تفاصيل المكالمة ورفض مسؤولون في كل من البيت الأبيض ودولة الاحتلال التعليق على المكالمة الهاتفية.

