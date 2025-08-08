قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير أمريكا بإسرائيل: ترامب حسم الأمر ولا مستقبل لـ حماس في غزة
جامعة عين شمس الأهلية: خط ساخن لدعم المتقدمين وتسهيل خطوات الالتحاق
سعر أغلى عيار ذهب اليوم 8-8-2025
صحيفة ألمانية: ترامب يفاجئ ميرتس برد غير متوقع على لقاء بوتين بمبعوثه
النقل تكشف تفاصيل اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب.. طريقة التقديم
الأرض تحت التهديد .. علماء يحذرون من عاصفة مغناطيسية قوية اليوم الجمعة
تجديد تكليف المستشار محمد الفيصل برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات
هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لنقص فيتامين ب
عدي الدباغ: أنا الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين
تحركات مكثفة .. ماكرون يتواصل مع زيلينسكي وقادة أوروبا عقب لقاء بوتين وويتكوف
أعلى سعر دولار اليوم 8-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير أمريكا بإسرائيل: ترامب حسم الأمر ولا مستقبل لـ حماس في غزة

سفير امريكا في اسرائيل
سفير امريكا في اسرائيل
القسم الخارجي

صرّح السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان حاسماً في موقفه من حركة حماس، مؤكداً أنه "لا مستقبل لها في قطاع غزة" وأن وجودها يجب أن ينتهي بشكل كامل.

وأوضح هاكابي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز مساء الخميس، قائلا إن ما يراه "الحل الأمثل" يتمثل في استسلام حماس، وتسليم أسلحتها، والإفراج عن جميع الأسرى، ليفسح ذلك المجال أمام سكان غزة لإعادة بناء حياتهم بعيداً عن سيطرة الحركة. وأضاف أن هذا السيناريو سيسمح للبعض بالرحيل من القطاع، بينما يختار آخرون البقاء لإعمار ما تهدم، لكن "دون حماس في المشهد".

وعن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السيطرة الكاملة على غزة، قال هاكابي إنه "لا توجد إجابة مثالية"، لكنه شدد على أن النهاية المثالية للصراع هي تفكيك حماس، وإطلاق سراح الرهائن، وإنهاء القتال، مشيراً إلى أن تحديد مسار الأحداث النهائي "مسؤولية القادة المنتخبين لاتخاذ القرارات الصعبة".

وأشار السفير إلى أن الرئيس ترامب كان واضحاً في تشبيه استمرار حماس في غزة بما يشبه "ترك النازيين في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية"، مؤكداً أن أي تسوية لا تتضمن إنهاء وجود الحركة ستكون بمثابة تكرار لأخطاء الماضي.

وفي رده على سؤال حول دعم الولايات المتحدة لخطة نتنياهو للقضاء على حماس والسيطرة الكاملة على القطاع، أوضح هاكابي أن ترامب "يحترم حق إسرائيل في اتخاذ القرارات التي تضمن أعلى درجات أمنها وتعيد الرهائن إلى ديارهم"، مؤكداً أن البيت الأبيض لا يسعى للتشكيك في تحركات تل أبيب. كما كشف عن وجود حوار شبه يومي بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، واصفاً الأخيرة بأنها "الحليف الأقرب والوحيد" للولايات المتحدة في المنطقة.

وختم هاكابي حديثه بالتأكيد على أن ما يجمع واشنطن وتل أبيب ليس فقط التعاون الاستخباراتي والعسكري، بل أيضاً "الروابط العميقة المتجذرة في القيم اليهودية–المسيحية" التي يراها أساساً للحضارة الغربية، وهو ما يمنح الشراكة بين البلدين طابعاً استثنائياً لا نظير له.

مايك هاكابي إسرائيل السفير الأمريكي دونالد ترامب حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

تنسيق الجامعات 2025

الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

الطب 74%و73% للأسنان والهندسة 64%| إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. رسمياً

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا بسبب طقس الغد

الإيجار القديم

الحكومة حسمت الأمر.. 3 بدائل أمام مستأجري الإيجار القديم عقب تطبيق القانون

ترشيحاتنا

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

واقعة طفل المهندسين

طفل يفارق الحياة على يد شاب داخل سوبر ماركت.. والسبب صادم

بالصور

بالكاش مايوه.. ليلى علوي تخطف الأنظار على البحر

ليلي علوي علي البحر
ليلي علوي علي البحر
ليلي علوي علي البحر

معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

خالد الرسام
خالد الرسام
خالد الرسام

حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

الحمص
الحمص
الحمص

هتظبط النفسية والصحة والطاقة وببلاش.. اعرف عادة خارقة تغير حياتك 180 درجة

المشي
المشي
المشي

فيديو

رنا سماحة مع تقى الجيزاوي

رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد