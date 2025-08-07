قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الرزق الذي لا يرد .. ردده ليلة الجمعة
تحطم طائرة إسعاف في ضواحي نيروبي يودي بحياة 6 أشخاص ويثير حالة من الهلع
رسميا.. الزمالك يعلن تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديرًا للتعاقدات
إشادة عالمية بمستوى منتخب مصر لكرة السلة على الكراسى فى بطولة العالم 3×3
خبير عسكري: ثورة 30 يونيو مثلت لحظة إنقاذ حاسمة لمشروع التنمية في مصر
الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
الكابينيت الإسرائيلي يبحث مستقبل غزة وسط إعلان نتنياهو نية السيطرة دون الإدارة
وزير العمل: نستهدف نقل عمال الديليفري للقطاع الرسمي
مصطفى بكري: مصر عمود الخيمة للأمن العربي.. ونواجه الآن مرحلة خطيرة
محمد صلاح يتصدر المشهد.. "فرانس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم 2025
حماس ترد على نتنياهو: غزة عصية على الاحتلال والتصعيد سيكون مكلفًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس ترد على نتنياهو: غزة عصية على الاحتلال والتصعيد سيكون مكلفًا

حماس
حماس
القسم الخارجي

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بيانًا صحفيًا، اليوم الخميس، ردت فيه على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أدلى بها لقناة "فوكس نيوز"، والتي تحدث فيها عن نيته احتلال قطاع غزة دون الاحتفاظ به، وتسليمه لاحقًا لقوات عربية لا تمثل تهديدًا لما وصفه بـ"أمن إسرائيل".

وقالت الحركة في بيانها إن تصريحات نتنياهو تعبر عن نهج واضح من الإبادة والتهجير الجماعي بحق الشعب الفلسطيني في غزة، معتبرة أن ما يخطط له رئيس الوزراء الإسرائيلي هو استكمال لمسلسل الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين.

وأضاف البيان أن تصريحات نتنياهو "تمثل انقلابًا على مسار المفاوضات" الجارية، وتؤكد دوافعه الحقيقية وراء انسحابه من الجولة الأخيرة من المباحثات، "رغم الاقتراب من التوصل إلى اتفاق نهائي"، بحسب نص البيان.

واتهمت الحركة نتنياهو بالسعي إلى التخلص من ملف الأسرى عبر توسيع العدوان والتضحية بهم من أجل "تحقيق مصالحه الشخصية وأجنداته الإيديولوجية المتطرفة".

وأكدت "حماس" أن قطاع غزة "سيبقى عصيًّا على الاحتلال"، وشددت على أن أي محاولة لفرض وصاية خارجية على القطاع، أو توسيع العدوان ضد سكانه، "لن تمر دون ثمن باهظ سيدفعه الاحتلال"، ووصفت الجيش الإسرائيلي بـ"النازي".

كما دعت الحركة في ختام بيانها الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى رفض وإدانة تصريحات نتنياهو، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره، والمضي قدمًا نحو محاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على "جرائمهم المستمرة بحق المدنيين في غزة".

حماس نتنياهو غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

عداد الكهرباء القديم

في هذه الحالة.. رفع عداد الكهرباء القديم وتركيب "أبو كارت"

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

برلماني: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية رسالة واضحة للعالم

الصافي عبد العال

برلماني: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية ترسخ الوعي الوطني

النائب عبدالمنعم إمام

رئيس حزب العدل: القضية الفلسطينية في قلب كل مصري

بالصور

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة

فيديو

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد