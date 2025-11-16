نقابة الصيادلة تعلن أسماء الفائزين بتأشيرات الحج لموسم 2026

أجرت النقابة العامة لصيادلة مصر، اليوم الأحد، القرعة العلنية الخاصة بتأشيرات رحلة الحج، والتي تقدم لها 37 صيدليًا، وأسفرت عن فوز خمسة صيادلة بالتأشيرات المخصصة للنقابة.

وجاءت أسماء الصيادلة الفائزين بتأشيرات الحج، كالتالي:

أسامة محمد فهمي

كريم ماهر يوسف

زينب رشدي مصطفى

منار صبري عبد المنعم

أمل محمد أحمد

فيما جاءت القائمة الاحتياطية، كالتالي:

نجلاء فتحي محمد

محمد جابر محمد

أحمد محمد علي

رفيق محمد وجيه

محمد عبد الله محمود

وتقدمت نقابة الصيادلة بخالص التهاني للصيادلة الفائزين، متمنية لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا.