قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستجدات الأوضاع في غزة: أصوات انفجارات متتالية .. ومستوطنون يقتحمون بلدات بالضفة
وضع مسئول شركة بترول حكومية على قوائم المنع والتحفظ على الأموال
أسعار الذهب في مستهل التعاملات المسائية اليوم
أخبار السيارات | إرشادات هامة للحفاظ على رديتر السيارة .. مواصفات كاي ي اكس 7 موديل 2026 الجديدة
خلال افتتاح محطات بحرية بميناء شرق بورسعيد.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي
إحالة مسئول بالتمريض بمستشفي عين شمس هـ تك عرض مريضة على السرير.. خاص
بيراميدز يقدم عرضًا ماديًا إلى آليو ديانج.. تفاصيل
الألسكو تطالب بتحرك عاجل لدعم الطلاب والمعلمين في الأراضي المحتلة
«أهلي 2005» يفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في دوري الجمهورية للشباب
الرئيس السيسي: الدولة عملت على تعظيم مواردها من قطاعات السكة الحديد والطرق والمحاور
المقدم 200 ألف.. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر2025
في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا.. الذكاء الاصطناعي يفرض واقعًا جديدًا للأمن السيبراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعاون بين إتحاد الغرف التجارية وiscore لدعم جهود الدولة في الشمول المالي

توقيع بروتوكول بين إتحاد الغرف التجارية و iscore
توقيع بروتوكول بين إتحاد الغرف التجارية و iscore
ولاء عبد الكريم

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة التقييم الائتماني داخل القطاعين المالي والتجاري.

تم توقيع بروتوكول التعاون على هامش معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025، بحضور كل من أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومحمد كُريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore وعدد من كبار المسئولين من الجانبين.

مستهدفات البروتوكول

ويأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة الهادفة إلى دعم وتطوير مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالأنشطة التجارية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي وتعزيز استخدام البيانات في دعم القرارات الائتمانية والتجارية.

وبموجب البروتوكول، سيقوم الاتحاد العام للغرف التجارية بتوفير بيانات أحكام البروتستو وإشهار الإفلاس المُسجلة لديه، فيما تتولى iscore إتاحتها عبر منصاتها المعتمدة للمؤسسات المالية والتجارية، بما يعزز من تكامل المعلومات حول سلوك التجار والأطراف المتعاملة، ويُسهم في رفع كفاءة التقييم الائتماني ودعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وموثوقية.

وأكد أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف المصرية أن هذا البروتوكول يمثل خطوة هامة في مبادرات الإتحاد المتعددة لدعم الشمول المالى والتحول الرقمى بالتعاون مع البنك المركزى ووزارة المالية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتيسير منح الائتمان إلى المواطن أولا وإلى صغار التجار الذين يتجاوز عددهم 5 ملايين تاجر مما سيؤدى لزيادة القدرة التشغيلية ويحرك عجلة الاقتصاد في مختلف القطاعات، كما سيدعم سوق التجارة الإلكترونية الذي تجاوز حجمه 500 مليار جنيه.

من جانبه، أكد محمد كُريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية داخل السوق المصرية، والحد من المخاطر الائتمانية، وتسهيل وصول البيانات للمؤسسات المالية والتجارية، بما يدعم سرعة الإجراءات ويُسهم في ترسيخ بيئة أعمال أكثر استقرارًا ونموًا داخل القطاع الخاص.

وقال إن البروتوكول يعد أحد المبادرات المهمة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من البيانات التجارية المتاحة، ودفع معدلات الشمول المالي، وتسهيل أعمال الشركات والتجار عبر تبسيط آليات التحقق والاستعلام.

وأكد أن البروتوكول يعكس التزام iscore بمواصلة دعم البنية المعلوماتية للقطاع المالي والتجاري في مصر، وتعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يرفع مستوى الثقة ويحسّن مناخ الاستثمار، ويُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

 

الغرف التجارية الشمول المالي التحول الرقمي التقييم الائتماني وزارة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

وزير النقل والصناعة

الوزير يستعرض بالتفاصيل استراتيجية تطوير النقل البحري خلال افتتاح محطات جديدة بشرق بورسعيد

موظف

ما الذي ينظمه قانون الخدمة المدنية بشأن ترحيل الإجازات والمقابل النقدي؟

جانب من الفاعليات

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدا أكاديميا كندي بريطاني لبحث التعاون المشترك

بالصور

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى

10 أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

فيديو

بسمه وهبه ومايا دياب ودينا الشربيني

اخرسي يا حشرية.. خناقة بين بسمة وهبة ومايا دياب بسبب دينا الشربيني

نفي

تزييف للحقائق.. مصدر أمني: عناصر الإرهابية تروج لوجود انتهاكات بانتخابات مجلس النواب

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد