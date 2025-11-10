الغرف التجارية: مصر تفتح أبوابها لشركائها من جميع دول العالم

أعرب أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية عن سعادته لإقامة منتدي التجارة والاستثمار المصري الخليجي مرحبا بالحضور من جميع دول الخليج.



وأضاف رئيس اتحاد الغرف خلال كلمته في منتدي التجارة والاستثمار المصري الخليجي، أن مصر فتحت أبوابها لشركائها من جميع دول العالم وخاصة دول التعاون الخليجي للاستثمار مما يجعل مصر مركز رئيسي للاستثمار لافتا ان التبادل تجاري تضاعف بين هذه الدول .

وأشار الوكيل إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد اضطرابات عدة مما جعل هناك تباطئ في النمو في جميع دول العالم ويجب غلي الجميع التكاتف لكي نمر من هذه الأزمة.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن مصر ارض الفرص الواعدة في كافة المجالات مضيفا أن هناك تعاون مثمر مع مجلس التعاون الخليجي مشيرا الى ان هناك اصلاحات كثيرة قامت بها الحكومة المصرية لهيئة مناخ الاستثمار.