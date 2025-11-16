القوات المسلحة السودانية: الخطر الأكبر علينا هو السلاح المهرب للدعم السريع

أكدت القوات المسلحة السودانية أن تدفق السلاح للمجموعات غير الشرعية وهي قوات الدعم السريع، هو الخطر الأكبر على استقرار دولتنا ومسار تنميتها، وذلك وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأشارت إلى أن السلاح المهرب يجعل المجتمعات المحلية عرضة للاستقطاب ويغذي الصراعات ويمدد الحرب.

ودعت القوات المسلحة السودانية، شركائها في الإقليم والعالم، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية؛ لإيقاف تدفقات الأسلحة.

وأكدت أنه في اليوم العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، تعتبر ميليشيا الدعم السريع أكبر خطر يهدد مجتمعنا والسلم الدولي لافتة إلى أن حماية المجتمعات تبدأ بتجفيف منابع السلاح المتدفق للعصابات الإجرامية والإرهابية.