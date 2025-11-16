الهباش: إسرائيل تسعى لإفراغ فلسطين من سكانها.. والشعب متمسك بأرضه بدعم عربي

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن مخطط التهجير هو مشروع إسرائيلي قديم يتجدد باستمرار ولم يغادر يومًا العقلية الصهيونية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تحاول بكل الطرق تمرير هذه المؤامرة الهادفة إلى إفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها، والوصول إلى فلسطين بلا شعب.

وأوضح محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يرفضون هذا المخطط ويتمسكون بوجودهم على أرضهم رغم كل الضغوط، مؤكدًا أنه لا وجود على أرض الواقع لأي حديث عن "تهجير طوعي"، وأن الشعب الفلسطيني ثابت في أرضه ويرفض أي حلول تنتقص من حقه في وطنه.

الصمود الشعبي الفلسطيني

وأشار محمود الهباش، إلى أن الصمود الشعبي الفلسطيني، إلى جانب الموقف الحازم من مصر والأردن وكل الدول العربية، أسهم بشكل مباشر في إفشال المشروع الإسرائيلي الهادف إلى تغيير الواقع الديموغرافي في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أن فلسطين ستظل باقية لأهلها مهما اشتدت المؤامرات، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن حقه التاريخي في أرضه.