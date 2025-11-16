مجدي يعقوب يكشف عدد عمليات القلب التي أجراها ويؤكد لـ محمد صلاح: الشهرة ليست معياراً للنجاح

أكد السير مجدي يعقوب جراح القلب العالمي أنّ أكثر التحديات التي واجهها في حياته المهنية كانت العودة إلى مصر بعد سنوات طويلة من العمل في الخارج، موضحاً أنه لم يعد إلا بشرط واحد: تدريب الأجيال الجديدة من الأطباء.

وقال يعقوب خلال اللقاء الذي جمعه بالنجم العالمي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي علي قناة اون سبورت : "لما رجعت مصر كان هناك تحدي كبير إني أثبت نفسي تاني. اكتشفت حاجات جديدة، والموضوع أخد وقت طويل".

واشار الي أن انشغاله المستمر في المستشفى سبّب توتراً داخل أسرته، قائلاً: "مراتي كانت تقولي إنك فاشل لأنك مش عارف أولادك... كنت بروح أسألهم: تعرفوني؟ يقولوا آه بس إنت مش بتيجي المدرسة".

وقال يعقوب أن الشهرة ليست معياراً للنجاح: "المهم تعمل حاجات صح تفيد الناس. إنك تكون مشهور مش معناه إنك ناجح".

وأوضح إنه أخبر والده بقراره أن يكون جراحًا وهو في السابعة بعد وفاة عمته: "قلت لوالدي هكون جراح وهشتغل معاك.. وبدأت المشوار".

وكشف أنه أجرى حتى اليوم نحو 30 ألف عملية قلب، مؤكداً أن شغفه بالعلم والبحث لا يزال مستمراً.