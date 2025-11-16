أحب مصر ولن أغادرها أبدا.. فتاة أمريكية تحكي تجربتها مع الرعاية الصحية

أذاعت قناة "سي بي سي اكسترا نيوز" مقطع لفتاة أمريكية أشادت بتجربتها مع الرعاية الصحية في مصر، وحصولها على خدمة طبية بمبلغ قليل جدا وفي وقت قياسي.

وقالت الفتاة الأمريكية هيدي أجا، في الفيديو الذي نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي، إنها دخلت إلى أحد مراكز الأشعة لعمل أشعة معينة بدون موعد بالرغم من أنها لو كانت في أمريكا لكان الوضع يستغرق إجراءات ووقت أكثر.

وذهبت الفتاة الأمريكية لمركز الأشعة وانتظرت 3 دقائق فقط وبالفعل عملت الأشعة وحصلت عليها، والأمر كله استغرق ساعة فقط وحصلت على التقرير الطبي والتشخيص وكل شئ كان جيدا.

وذكرت الفتاة الأمريكية، أنها لو كانت ترغب في إجراء هذه الأشعة في أمريكا لاستغرق الأمر ستة أشهر وبمقابل مالي أكثر بكثير من مصر.

وقالت الفتاة الأمريكية، إنها دفعت 2300 جنيه مصري، بما يساوي 46 دولار أمريكي، وهذا السبب في أنني أحب مصر، أنا أحب مصر أنا حرفيا لن أغادر أبدا.