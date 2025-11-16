خارطة طريق لتطوير الرعاية الصحية.. "متحدث الصحة" يكشف تفاصيل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية

أكّد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025–2029 يأتي كخطوة محورية نحو تطوير بنية متكاملة للخدمات الصحية الرقمية في مصر.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الإعلان عن الاستراتيجية تم خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة واسعة من الجهات المعنية، من بينها وزارات الصحة والاتصالات والبحث العلمي، وهيئات الدواء والشراء الموحد والرقابة الصحية والتأمين الصحي الشامل، إضافة إلى منظمة الصحة العالمية.

وأشار عبد الغفار إلى أن الاستراتيجية تستهدف توحيد وتنظيم جهود التحول الرقمي في القطاع الصحي عبر مجموعة من الأهداف والسياسات التي تضمن تطوير الخدمات ورفع كفاءتها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن تطبيق هذه المنظومة سيؤدي إلى تقليل زمن انتظار المواطنين للحصول على الخدمة بنسبة تصل إلى 60%، إلى جانب خفض تكاليف التشغيل بمعدل 25%.