مقرر بالحوار الوطني: المؤتمر العالمي للسكان يجسد رؤية مصر في التعامل مع ملفات الصحة

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029» خلال فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية خطوة مهمة تعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية في بناء منظومة صحية حديثة ترتكز على التكنولوجيا والمعرفة وتضع المواطن في قلب عملية التطوير.

وأوضح محسب - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الإعلان عن الاستراتيجية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد أن التحول الرقمي لم يعد خيارا ولكنه ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة القطاع الصحي وتحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمات.

وقال إن المؤتمر في نسخته الحالية يجسد رؤية مصر في التعامل مع ملفات الصحة والتنمية البشرية باعتبارهما أساسا لبناء اقتصاد قوي ومجتمع منتج، مشيرا إلى أن الدولة تتبنى مقاربة شاملة تربط بين صحة المواطن وجودة حياته من ناحية، وبين التنمية الاقتصادية وحماية رأس المال البشري من ناحية أخرى، منوها أن ما عرضه وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار من أهداف للاستراتيجية الجديدة يعكس فهما متقدما لأهمية البيانات في إدارة المنظومة الصحية وتوجيه الموارد بشكل أكثر فاعلية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الصحية، من خلال إنشاء نظام رقمي متكامل يضمن تبادل البيانات بطريقة آمنة، ويعزز دقة التشخيص، ويرفع من كفاءة قرارات العلاج والمتابعة، بما يرسخ مفهوم الرعاية الصحية المستدامة، مؤكدا أن ربط الوحدات والمستشفيات والهيئات الصحية في منظومة موحدة هو ما سيحدث التحول الحقيقي في تجربة المواطن، من خلال اختصار الوقت وتقليل الأخطاء وتحقيق التواصل السلس بين مختلف مستويات الرعاية.

وشدد على أن البرلمان سيظل شريكا أساسيا في دعم جهود الدولة في التحول الرقمي الصحي، سواء من خلال سن التشريعات اللازمة لتعزيز حماية البيانات الصحية وضمان أمنها، أو من خلال المتابعة والرقابة على تنفيذ الخطط الحكومية وفقًا للجداول الزمنية المعلنة، مؤكدا أن تحقيق النجاح الكامل للاستراتيجية يتطلب تكاملا مؤسسيا وتدريبا مستمرا للعاملين في القطاع الصحي، فضلا عن فتح المجال أمام الشركات الوطنية والمبتكرين لتطوير تطبيقات وتقنيات تواكب احتياجات المنظومة.

وأكد الدكتور أيمن محسب، على أن الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية تمثل بداية مرحلة جديدة لبناء نظام صحي يستجيب لتطلعات المواطن المصري، ويواكب التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا الصحية، ويمهد لقطاع أكثر تقدما ومرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.