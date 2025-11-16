الرعاية الصحية تبحث مع "ميدترونيك" تطوير خدمات القساطر القلبية المتقدمة

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن التعاون مع شركة "ميدترونيك" يُعد من النماذج المتميزة في الشراكات الدولية التي تسهم في دعم استراتيجية الهيئة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في هذا التعاون ليشمل مجالات أكثر تخصصًا في الطب الحديث.



جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع الدكتور تامر حسن، المدير الإقليمي لشركة "ميدترونيك" في مصر وشمال وغرب أفريقيا، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في العاصمة الجديدة.



وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تجديد وتوسيع آفاق التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وشركة "ميدترونيك"، إحدى كبرى الشركات العالمية الرائدة في التكنولوجيا الطبية، وأبرزها التعاون لتطوير خدمات القساطر القلبية المتقدمة لمرضى التأمين الصحي الشامل، وإنشاء مراكز تميز جديدة للجراحات الروبوتية.



وأضاف السبكي أن الهيئة تُثمِّن التعاون القائم مع "ميدترونيك" في تطوير مهارات الكوادر الطبية بمجال أمراض القلب والأوعية الدموية، مؤكدًا أنه تم بحث توسيع مجالات الشراكة لتأهيل أطباء الهيئة كمُركِّبين معتمدين لصمامات القسطرة (TAVI)، وتعميم هذه التقنية المتقدمة بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار برنامج "Medtronic TAVI Team Approach" لبناء كوادر طبية مؤهلة وفقًا لأحدث المعايير العالمية.



وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية: أن التعاون مع "ميدترونيك" يشمل كذلك العمل على إدخال خدمات الجراحة الروبوتية ضمن منظومة الهيئة، لما تمثله من نقلة نوعية في دقة العمليات الجراحية وتحسين نتائجها، فضلًا عن إطلاق برنامج متكامل لتبادل الخبرات عالميًا، يهدف إلى نشر أحدث الممارسات الطبية المتقدمة ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم.



وأوضح السبكي أنه تم خلال اللقاء بحث وضع خارطة طريق لإنشاء مراكز تميز متكاملة لجراحات المخ والأعصاب بمحافظات التأمين الصحي الشامل، تتضمن دمج أحدث أنظمة الملاحة الجراحية، وتطبيق تقنية التحفيز العميق للدماغ (DBS) لعلاج الاضطرابات العصبية، بما يحقق نقلة نوعية في هذا التخصص الدقيق داخل منشآت الهيئة.



وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون جديد بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة "ميدترونيك" ضمن فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة، بهدف توسيع آفاق الشراكة المستقبلية وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري والتدريب والأبحاث، باعتبارها ركائز أساسية لتحسين تجربة المريض وترسيخ ريادة الهيئة إقليميًا ودوليًا.



من جانبه، أعرب الدكتور تامر حسن، المدير الإقليمي لشركة "ميدترونيك"، عن فخره بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا اعتزاز الشركة ببناء شراكة استراتيجية مستدامة مع الهيئة، ودورها في دعم تطوير الكوادر الطبية وتطبيق أحدث الحلول التقنية في مصر، بما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.



وحضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية ومدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، المهندس محمد فؤاد، مدير عام الإدارة العامة للهندسة الطبية، الدكتورة هبة عويضة، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، الدكتور محمد أبوالمجد، المشرف العام على إدارة الفعاليات والهوية البصرية، والدكتورة إنجي سليمان، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.



ومن جانب شركة "ميدترونيك": الدكتور محمود المغازي، رئيس قسم الوصول للأسواق والشراكات الاستراتيجية والعلاقات الحكومية لشركة ميدترونيك في مصر وشمال وغرب أفريقيا، الدكتور أحمد علي، مدير المبيعات للأجهزة الطبية في مصر وشمال وغرب أفريقيا، والدكتور محمود الشوربجي، مسئول التسويق لشئون الـ Renal Denervation والـ TAVI.