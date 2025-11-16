أحمد موسى: ما كشفته حماس يثبت تورط الإخوان في جمع الأموال بطرق غير مشروعة

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن الاتهامات التي ظهرت مؤخرًا من داخل حركة حماس في تركيا ، ضد جماعة الإخوان تكشف حجم الفساد داخل التنظيم، موضحًا أن الحركة اتهمت عناصر من الإخوان بالاستيلاء على ما يزيد عن نصف مليار دولار من تبرعات موجهة لغزة.

جمع الأموال بطرق غير مشروعة

وأشار موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن ما كشفته حماس يثبت صحة ما كان يعلن عنه منذ سنوات بشأن تورط جماعة الإخوان في جمع الأموال بطرق غير مشروعة، قائلاً: «من 15 سنة كل اللي نشرته عن ضبط أموال داخل منازل أحد أعضاء الجماعة الإرهابية حدث وما زال يحدث».

وأضاف موسى أن الشعب المصري أصبح على وعي كامل بحقيقة الإخوان ورفضهم بشكل قاطع، مؤكدًا أن أي محاولة لتجميل صورة رموز الجماعة لا تنطلي على المواطنين، مشيرًا في هذا السياق إلى ردود الفعل الواسعة على منشور «سليم العوا» بعد إشادته بالرئيس السيسي.

واختتم أحمد موسى تصريحاته بالتأكيد على أن الإخوان لا علاقة لهم بالدين أو الجهاد، وأن هدفهم ظل دائمًا الوصول إلى السلطة واستغلال الدين لتحقيق مصالحهم الخاصة.