أحمد موسى: دعم القوات المسلحة واجب وطني وطنيا

أكد الإعلامي أحمد موسى أن القوات المسلحة انحازت للشعب المصري باعتبارها ملكا له، مشيرًا إلى أن ضرورة دعم القوات المسلحة باعتباره واجبا وطنيا.

وأردف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»: قائلًا: «محدش يقدر يضحك على المصريين في أي وقت، ووالشعب المصري رفض كل من له علاقة بالإخوان وعلى رأسهم سليم العوا، مشيدا بتعليق المصريين على ما نشره عبر تويتر بشأن سليم العوا الذي أشاد بالرئيس السيسي».

وواصل أحمد موسى: «من 15 سنة كل اللي نشرته عن ضبط أموال داخل منزل أحد أعضاء الجماعة الإرهابية حدث وما زال يحدث على مدار السنين»، مستشهدا باتهام حماس في تركيا للإخوان أمس بسرقة نصف مليار دولار فأكثر من تبرعات غزة.

البعض ما يزال مخدوعا

واختتم أحمد موسى: البعض ما يزال مخدوعا في الإخوان، فهم لا علاقة لهم بالدين او الجهاد أو كلام الله، وإنما هدفهم السلطة فقط.