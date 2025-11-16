مش إخواني.. أحمد موسى: العوا كان له دور تخريبي عقب أحداث 2011

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدكتور محمد سليم العوا لعب دورًا وصفه بـ«التخريبي» عقب أحداث 2011، مشيرًا إلى أن العوا كان صاحب مواقف «تآمرية على الدولة» خلال فترة ما قبل وبعد ثورة 30 يونيو، رغم أنه ليس عضوًا في جماعة الإخوان.

موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أنه نشر تعليقًا على منصة «إكس» تناول فيه إشادة العوا بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا أن غالبية التفاعلات جاءت مهاجمة للعوا بسبب ارتباط مواقفه السابقة بالجماعة، وقال: «98% من المتابعين رفضوا كلامه، لأن الشعب لا يقبل من دعم الإخوان أو وقف في صفهم».

وأضاف موسى أن «جميع المنصات واللجان التابعة للإخوان شنت هجومًا على سليم العوا» بعد تصريحاته عن الرئيس السيسي، لافتًا إلى أنهم «وصلوا إلى حد التكفير وإباحة دمه بسبب عدة كلمات قالها في مدح الرئيس».

وأشار الإعلامي في ختام حديثه إلى أن سليم العوا كان مرشحًا سابقًا للانتخابات الرئاسية، معتبرًا أنه «كان يستهدف الحصول على جزء من السلطة مثله مثل عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين».