أحمد موسى: الإخوان كفروا محمد سليم العوا بسبب إشادته بالرئيس السيسي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدكتور محمد سليم العوا كان له دورا تخريبيا بعد أحداث 2011، وكان له دورا تآمريا على مصر في خضم أحداث ثورة 30 يونيو، مضيفا: على مدار 14 سنة دافع «العوا» عن الباطل وجماعة الإخوان، رغم أنه غير إخواني.

موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأردف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»: قائلًا: «دونت اليوم كلمتين على منصة إكس عن «العوا» الذي أشاد بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، و98% هاجمت سليم العوا بسبب ارتباطه بجماعة الإخوان، لأن الشعب يرفض من تآمر عليه ودعم جماعة الإخوان الإرهابية».

وواصل أحمد موسى: «مفيش لجنة أو بوق إخواني إلا وبيشتم في سليم العوا بسبب حديثه عن الرئيس السيسي، كفروه وأباحوا سفك دمه بسبب 4 / 5 كلمات قالهم في مدح الرئيس السيسي».

واختتم أحمد موسى: «سليم العوا كان مرشحا للانتخابات الرئاسية، وكان يستهدف أخذ قطعة من البلد مثله مثل عبد المنعم أبو الفتوح وغيرهم».