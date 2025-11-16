قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح: لما حد كان يتريق على لبسي ويقول فلاح كنت بدخل الحمام أعيط
مقـ.تل طفل وفتاة جراء حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة
أحب مصر ولن أغادرها أبدا.. فتاة أمريكية تحكي تجربتها مع الرعاية الصحية
رابط منصة مصر العقارية لحجز شقق الإسكان الفاخر 2025 وإجراءات التقديم
بيراميدز في القائمة النهائية لحصد لقب أفضل نادِ في إفريقيا
الهباش: إسرائيل تسعى لإفراغ فلسطين من سكانها.. والشعب متمسك بأرضه بدعم عربي
حماس: الولايات المتحدة تعمل على إرضاء بعض الأطراف بصياغات غير ملزمة بشأن غزة
عفت نصار: محمد صبري كان مؤثر ولاعبا كبيرا في تاريخ الزمالك
عفت نصار: الأهلى يبيع زيزو في هذه الحالة
أحمد موسى: المنطقة الاقتصادية تستهدف جذب نحو 300 شركة جديدة
ابدأ مشروعك بلا قيود.. ترخيص مؤقت لمدة عام لأصحاب المشروعات الصغيرة | الشروط
ما مقدار النفقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء: الإسلام وضع 3 معايير لتحديد قيمتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: مشروعات بالمليارات واستثمارات بمنطقة قناة السويس الاقتصادية

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

كشف الإعلامي أحمد موسى أهمية ميناء شرق بورسعيد البحري الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مؤكداً أن ميناء شرق بورسعيد أصبح ميناء محورياً مهما في مصر، يساعد على تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وحركة التجارة العالمية.

 تجهيز الموانئ بأحدث المعدات

وأردف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»: قائلًا: «الدولة تعمل على تجهيز الموانئ بأحدث معدات التشغيل في العالم مثل نظام التعرف الآلي على الشاحنات واستخدام أحدث معدات التخلص من التلوث البيئي، علاوة على السداد الالكتروني وتعزيز محور القناة عالميا».

واستعرض أحمد موسى بعض الأرقام التي كشفها وزير النقل اليوم خلال الافتتاح على النحو التالي:

حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالمياً والأول اقليمياً ضمن تصنيف البنك الدولي لمؤشرات أداء موانئ الحاويات CPPI لعام 2024.


احتلال الميناء المرتبة 53 ضمن قائمة أفضل 100 ميناء حاويات في العالم لعام 2025.
 

دخول محطة حاويات دمياط ضمن قائمة أفضل 20 محطة حاويات على مستوى العالم.


احتلال ميناء الإسكندرية المرتبة 90 ضمن قائمة أفضل 100 ميناء حاويات في العالم لعام 2025 التي تصدر عن مؤسسة LIoyds List.


دخول ميناء السخنة موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعمق ميناء تم حفره في الأرض من صنع الأنسان والتي تصل إلى أعماق 19 م.

وواصل أحمد موسى: «مشاريع بالمليارات واستثمارات ستستفيد منها الدولة بمنطقة قناة السويس الاقتصادية».

تطوير سيناء

وعن تطوير سيناء، أكد احمد موسى أن سيناء تشهد تنفيذ بنية تحتية وشبكة طرق هائلة ومشروعات ستوفر آلاف فرص العمل للشباب.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى ميناء شرق بورسعيد حركة التجارة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب

Ai لتشويه سمعتي.. أميرة الذهب ترد على تداول فيديو غير لائق لها مع خليجي

أرشيفية

إحالة مسئول بالتمريض هـ تك عرض مريضة في مستشفي عين شمس.. خاص

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

تريزيجيه

في الأهلي مش بنام.. تريزيجيه يفجر مفاجآت حول سوبر الزمالك ورحيل بنشرقي

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

ترشيحاتنا

وزير الثقافة

وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان المبنى الجديد لأكاديمية الفنون “فرع الإسكندرية”

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

لعدم الالتزام بالإجراءات.. كلية التربية بجامعة أسيوط توضح حقيقة سحب مقررين من أحد أعضاء هيئة التدريس

المستشار ميشيل حليم ممثل مستاجري السكني والتجاري بالحوار الوطني بمجلس النواب

ممثل مستأجري مصر: تطبيق القانون بأثر رجعي يهدد حق السكن والدستورية هي الفيصل

بالصور

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

فيديو

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

هنا شيحة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

جيهان خليل

جيهان خليل: نفسي أقدم دور تاريخي وانتظروا مفاجأة فى رمضان 2026 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كل قبيلة فيها هبيلة

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: لغة المرآة

المزيد