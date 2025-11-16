أحمد موسى: مشروعات بالمليارات واستثمارات بمنطقة قناة السويس الاقتصادية

كشف الإعلامي أحمد موسى أهمية ميناء شرق بورسعيد البحري الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مؤكداً أن ميناء شرق بورسعيد أصبح ميناء محورياً مهما في مصر، يساعد على تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وحركة التجارة العالمية.

تجهيز الموانئ بأحدث المعدات

وأردف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»: قائلًا: «الدولة تعمل على تجهيز الموانئ بأحدث معدات التشغيل في العالم مثل نظام التعرف الآلي على الشاحنات واستخدام أحدث معدات التخلص من التلوث البيئي، علاوة على السداد الالكتروني وتعزيز محور القناة عالميا».

واستعرض أحمد موسى بعض الأرقام التي كشفها وزير النقل اليوم خلال الافتتاح على النحو التالي:

حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالمياً والأول اقليمياً ضمن تصنيف البنك الدولي لمؤشرات أداء موانئ الحاويات CPPI لعام 2024.



احتلال الميناء المرتبة 53 ضمن قائمة أفضل 100 ميناء حاويات في العالم لعام 2025.



دخول محطة حاويات دمياط ضمن قائمة أفضل 20 محطة حاويات على مستوى العالم.



احتلال ميناء الإسكندرية المرتبة 90 ضمن قائمة أفضل 100 ميناء حاويات في العالم لعام 2025 التي تصدر عن مؤسسة LIoyds List.



دخول ميناء السخنة موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعمق ميناء تم حفره في الأرض من صنع الأنسان والتي تصل إلى أعماق 19 م.

وواصل أحمد موسى: «مشاريع بالمليارات واستثمارات ستستفيد منها الدولة بمنطقة قناة السويس الاقتصادية».

تطوير سيناء

وعن تطوير سيناء، أكد احمد موسى أن سيناء تشهد تنفيذ بنية تحتية وشبكة طرق هائلة ومشروعات ستوفر آلاف فرص العمل للشباب.