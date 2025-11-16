أحمد موسى: سليم العوا لعب دوراً تخريبياً بعد 2011 وتعرض لهجوم واسع عقب إشادته بالرئيس السيسي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدكتور محمد سليم العوا كان له دور وصفه بالتخريبي عقب أحداث عام 2011، مشيراً إلى تورطه بحسب وصفه في «مخططات» استهدفت الدولة المصرية خلال أحداث ثورة 30 يونيو، رغم عدم انتمائه رسمياً لجماعة الإخوان.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أنه نشر تعليقين عبر منصة «إكس» حول إشادة العوا بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليجد أن نحو 98% من التفاعلات جاءت مهاجمة للعوا بسبب علاقته السابقة بجماعة الإخوان، قائلاً: «الشعب يرفض من تآمر عليه ودعم جماعة الإخوان الإرهابية».

وأضاف: «لا توجد لجنة أو منصة تابعة للإخوان إلا وهاجمت سليم العوا بسبب حديثه عن الرئيس السيسي، حتى أنهم وصلوا لحد تكفيره وإباحة دمه بسبب بضع كلمات قالها في مدح الرئيس».

واختتم أحمد موسى تصريحاته بالتأكيد على أن سليم العوا الذي سبق وأن خاض الانتخابات الرئاسية كان يسعى، وفق تعبيره، إلى «اقتطاع جزء من البلد»، مشيراً إلى أن موقفه لم يختلف كثيراً عن مواقف عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين.