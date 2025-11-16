قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملات لفرض الانضباط في حدائق الأهرام .. محافظة الجيزة تشن حملات لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. دليل شامل
القوات المسلحة السودانية: الخطر الأكبر علينا هو السلاح المهرب للدعم السريع
مريم توزاني مخرجة فيلم زنقة مالقة: ماريا كانت رافضة لتقديم المشاهد الحميمية فى البداية
أحمد موسى: ما كشفته حماس يثبت تورط الإخوان في جمع الأموال بطرق غير مشروعة
موسى: الإخوان لا علاقة لهم بالدين أو الجهاد وهدفهم السلطة فقط
تحرك حكومي عاجل لإنقاذ "ميار وابنتها" المحتجزتين في الإمارات.. مجلس الوزراء يستجيب للاستغاثة
مش إخواني.. أحمد موسى: العوا كان له دور تخريبي عقب أحداث 2011
أبو العينين: نعد الشعب بمرحلة برلمانية مختلفة ونهضة حديثة داخل المجلس
صلاح يتصدر .. الكشف عن الثلاثي المرشح للفوز بالكرة الذهبية في إفريقيا
كشف هوية رضيع ملقى بجوار الزراعات في قرية العوامر بقنا
فن وثقافة

مريم توزاني مخرجة فيلم زنقة مالقة: ماريا كانت رافضة لتقديم المشاهد الحميمية فى البداية

ندوة الفيلم
ندوة الفيلم
أحمد إبراهيم

كشفت المخرجة مريم توزاني ان فيلم "زنقة مالقة" الذى يعرض ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لم يكتب خصيصا الى بطلة العمل ماريا انخيليس.

واضافت مريم خلال ندوة الفيلم : عندما عرض الفيلم على ماريا وقلت ان هناك بعض المشاهد الحميمية بالفيلم تقومين بتاديتها كان ردها فى البداية الرفض معلقة ان ليس من المنطقى ان تقدم مشاهد حميمية فى هذا العنر خاصة انها لم تفعلها فى فترة شبابها ولكن بعد فترة قصيرة قررت تقديم الفيلم وتنفيذ المشاهد الحميمية.

قصة فيلم زنقة مالقة
تدور قصة فيلم «زنقة مالقة» الذي يُعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، حول ماريا أنخيليس، إسبانية تبلغ من العمر 79 عامًا، تعيش بمفردها في طنجة بالمغرب، وتستمتع بحياتها اليومية، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب عندما تصل ابنتها من مدريد لبيع الشقة التي لطالما سكنتها، مصممةً على البقاء، تبذل قصارى جهدها لاستعادة منزلها وممتلكاتها، وفجأةً، تكتشف الحب والإثارة من جديد.

الفيلم من إخراج مريم توزاني وهي مخرجة وكاتبة سيناريو وممثلة من مواليد مدينة طنجة، قدمت في بداية مسيرتها السينمائية فيلم «عندما ينامون» 2012، وفيلم «آية والبحر» 2015، وذلك بالإضافة إلى أفلام روائية طويلة «آدم» 2019، و«القفطان الأزرق» 2022، شاركت أفلامها في العديد من المهرجانات الدولية ويُعد فيلم «زنقة مالقة» هو أحدث أفلامها التي تعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

مريم توزاني زنقة مالقة مهرجان القاهرة

المزيد

