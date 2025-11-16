مريم توزاني مخرجة فيلم زنقة مالقة: ماريا كانت رافضة لتقديم المشاهد الحميمية فى البداية

كشفت المخرجة مريم توزاني ان فيلم "زنقة مالقة" الذى يعرض ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لم يكتب خصيصا الى بطلة العمل ماريا انخيليس.

واضافت مريم خلال ندوة الفيلم : عندما عرض الفيلم على ماريا وقلت ان هناك بعض المشاهد الحميمية بالفيلم تقومين بتاديتها كان ردها فى البداية الرفض معلقة ان ليس من المنطقى ان تقدم مشاهد حميمية فى هذا العنر خاصة انها لم تفعلها فى فترة شبابها ولكن بعد فترة قصيرة قررت تقديم الفيلم وتنفيذ المشاهد الحميمية.

قصة فيلم زنقة مالقة

تدور قصة فيلم «زنقة مالقة» الذي يُعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، حول ماريا أنخيليس، إسبانية تبلغ من العمر 79 عامًا، تعيش بمفردها في طنجة بالمغرب، وتستمتع بحياتها اليومية، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب عندما تصل ابنتها من مدريد لبيع الشقة التي لطالما سكنتها، مصممةً على البقاء، تبذل قصارى جهدها لاستعادة منزلها وممتلكاتها، وفجأةً، تكتشف الحب والإثارة من جديد.

الفيلم من إخراج مريم توزاني وهي مخرجة وكاتبة سيناريو وممثلة من مواليد مدينة طنجة، قدمت في بداية مسيرتها السينمائية فيلم «عندما ينامون» 2012، وفيلم «آية والبحر» 2015، وذلك بالإضافة إلى أفلام روائية طويلة «آدم» 2019، و«القفطان الأزرق» 2022، شاركت أفلامها في العديد من المهرجانات الدولية ويُعد فيلم «زنقة مالقة» هو أحدث أفلامها التي تعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.