حملات لفرض الانضباط في حدائق الأهرام .. محافظة الجيزة تشن حملات لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام

شنّت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة استهدفت قطاع هضبة الأهرام بحي الهرم ضمن جهود المحافظة لتحقيق الانضباط وردع المخالفين وفرض النظام في الشارع العام.

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملات الصباحية والمسائية التي تم تنفيذها حيث تم رفع حوالي 1100 حالة إشغال للطريق العام من قبل المحال التجارية والمقاهي والكافيهات وإزالة الإعلانات المخالفة، بالإضافة إلى غلق وتشميع عدد كبير من المحال التجارية المخالفة التي تدار بدون تراخيص وتسبب إزعاجًا للمواطنين على مدار اليوم.

كما شملت الحملة إزالة عشرات السيارات المتهالكة أو المتروكة بدون لوحات معدنية أو التي تمارس أنشطة تجارية غير قانونية بشارع الجيش، وذلك من خلال قطاع هضبة الأهرام وبالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، لضمان الانضباط المروري وسلامة المواطنين.

كما تمكنت الأجهزة المعنية بمشاركة هيئة النظافة والتجميل خلال الحملة من ضبط مخالفات النباشين والفريزة بحدائق الأهرام، ورفع المخلفات الناتجة عن أنشطتهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري وصحة وسلامة المواطنين.

وشملت الحملات ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بتحويل الجراجات السكنية إلى أنشطة تجارية بدون تراخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وأكد المحافظ على ضرورة مواصلة شن الحملات بشكل دوري ومستمر لتحقيق الانضباط العام بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، ولضمان رضا المواطنين وتهيئة بيئة آمنة ونظيفة للجميع.

شارك في تنفيذ الحملة كل من محمد مرعي سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، والسيد أيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، وطه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، وبتواجد اللواء حسن الدكروري، مساعد مدير أمن الجيزة للمرافق، والعميد أحمد صقر، رئيس مباحث المرافق، ومعتز مسعود، رئيس قطاع هضبة الأهرام، بالإضافة إلى القوة المرافقة من مباحث المرور ومرور الجيزة والخدمة الأمنية المتفرقة بالقطاع.