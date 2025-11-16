قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح: لما حد كان يتريق على لبسي ويقول فلاح كنت بدخل الحمام أعيط
مقـ.تل طفل وفتاة جراء حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة
أحب مصر ولن أغادرها أبدا.. فتاة أمريكية تحكي تجربتها مع الرعاية الصحية
رابط منصة مصر العقارية لحجز شقق الإسكان الفاخر 2025 وإجراءات التقديم
بيراميدز في القائمة النهائية لحصد لقب أفضل نادِ في إفريقيا
الهباش: إسرائيل تسعى لإفراغ فلسطين من سكانها.. والشعب متمسك بأرضه بدعم عربي
حماس: الولايات المتحدة تعمل على إرضاء بعض الأطراف بصياغات غير ملزمة بشأن غزة
عفت نصار: محمد صبري كان مؤثر ولاعبا كبيرا في تاريخ الزمالك
عفت نصار: الأهلى يبيع زيزو في هذه الحالة
أحمد موسى: المنطقة الاقتصادية تستهدف جذب نحو 300 شركة جديدة
ابدأ مشروعك بلا قيود.. ترخيص مؤقت لمدة عام لأصحاب المشروعات الصغيرة | الشروط
ما مقدار النفقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء: الإسلام وضع 3 معايير لتحديد قيمتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات لفرض الانضباط في حدائق الأهرام .. محافظة الجيزة تشن حملات لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام

رفع اشغالات
رفع اشغالات
أحمد زهران

شنّت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة استهدفت قطاع هضبة الأهرام بحي الهرم ضمن جهود المحافظة لتحقيق الانضباط وردع المخالفين وفرض النظام في الشارع العام.

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملات الصباحية والمسائية التي تم تنفيذها حيث تم رفع حوالي 1100 حالة إشغال للطريق العام من قبل المحال التجارية والمقاهي والكافيهات وإزالة الإعلانات المخالفة، بالإضافة إلى غلق وتشميع عدد كبير من المحال التجارية المخالفة التي تدار بدون تراخيص وتسبب إزعاجًا للمواطنين على مدار اليوم.

كما شملت الحملة إزالة عشرات السيارات المتهالكة أو المتروكة بدون لوحات معدنية أو التي تمارس أنشطة تجارية غير قانونية بشارع الجيش، وذلك من خلال قطاع هضبة الأهرام وبالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، لضمان الانضباط المروري وسلامة المواطنين.

كما تمكنت الأجهزة المعنية بمشاركة هيئة النظافة والتجميل خلال الحملة من ضبط مخالفات النباشين والفريزة بحدائق الأهرام، ورفع المخلفات الناتجة عن أنشطتهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري وصحة وسلامة المواطنين.

وشملت الحملات ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بتحويل الجراجات السكنية إلى أنشطة تجارية بدون تراخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وأكد المحافظ على ضرورة مواصلة شن الحملات بشكل دوري ومستمر لتحقيق الانضباط العام بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، ولضمان رضا المواطنين وتهيئة بيئة آمنة ونظيفة للجميع.

شارك في تنفيذ الحملة كل من محمد مرعي سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، والسيد أيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، وطه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، وبتواجد اللواء حسن الدكروري، مساعد مدير أمن الجيزة للمرافق، والعميد أحمد صقر، رئيس مباحث المرافق، ومعتز مسعود، رئيس قطاع هضبة الأهرام، بالإضافة إلى القوة المرافقة من مباحث المرور ومرور الجيزة والخدمة الأمنية المتفرقة بالقطاع.

رفع اشغالات اخبار الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب

Ai لتشويه سمعتي.. أميرة الذهب ترد على تداول فيديو غير لائق لها مع خليجي

أرشيفية

إحالة مسئول بالتمريض هـ تك عرض مريضة في مستشفي عين شمس.. خاص

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

تريزيجيه

في الأهلي مش بنام.. تريزيجيه يفجر مفاجآت حول سوبر الزمالك ورحيل بنشرقي

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

ترشيحاتنا

عمرو أديب

بعد تصريحاته بشرب الحشيش.. عمرو أديب: مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية الأسبق أساء لمصر

الذهب

الأوضاع الاقتصادية والسياسية.. رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

تعفن الدماغ

تامر أمين: كثرة استخدام الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل يؤدي لهذا الأمر

بالصور

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

فيديو

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

هنا شيحة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

جيهان خليل

جيهان خليل: نفسي أقدم دور تاريخي وانتظروا مفاجأة فى رمضان 2026 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كل قبيلة فيها هبيلة

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: لغة المرآة

المزيد