محافظات

الشباب والرياضة بالجيزة تدشن مبادرة "مراكزنا آمنة" استعدادًا لفصل الشتاء

الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة
الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة
أحمد زهران

دشن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة اليوم مبادرة "مراكزنا آمنة – حياتك تهمنا"2، والتي تنفذ للعام الثاني على التوالي  تزامناً مع بداية فصل الشتاء وما يصاحبه من تغيّرات مناخية تتطلب استعدادات خاصة داخل الهيئات الشبابية والرياضية لضمان سلامة المترددين، وخاصة الأطفال، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

جاء التدشين عقب الاجتماع التنسيقي الذي عقده  وكيل الوزارة مع إدارة الإستراتيجية ومسؤولي الأزمات والطوارئ بالمديرية، لوضع خطة عمل منظمة تشمل كل الإدارات، بهدف رفع درجة الجاهزية داخل مراكز الشباب ومعالجة أي مشكلات محتملة قد تنتج عن الأمطار أو الرياح أو الأحمال الكهربائية خلال الشتاء.

وبدأت فعاليات التدشين بجولة تفقدية أجراها الدكتور  الصبروط داخل مركز شباب المشابك، لمتابعة سلامة أعمدة الإنارة وعزلها, وثبات العوارض داخل الملاعب، وفحص مناطق الألعاب ، والتأكد من خلوها من أي مخاطر، بالإضافة إلى متابعة الأسلاك الكهربائية ومساراتها، وحالة الأسطح ونظافتها ومنع تراكم أي مخلفات قد تتأثر بالطقس السيئ،و سلامة طفايات الحريق.

وأكد الصبروط أن المبادرة تأتي في وقت مهم لرفع مستوى الأمان داخل المراكز، موضحًا أن الخطة تستهدف التحرك الاستباقي لمواجهة أي طوارئ خلال الشتاء، وتوفير بيئة آمنة للنشء والشباب باعتبارهم الفئة الأكثر تردداً على للهيئات.

وأشار إلى أن الاجتماعات التحضيرية أسفرت عن إعداد خطة متابعة محكمة، من خلال إستمارة ثابته لكل هيئة تتضمن مرور الإدارات الفرعية على المراكز يوميًا، وتحديد أولويات العمل ومتابعة صيانة أعمدة الكهرباء وعزلها ، مراجعة العوارض داخل الملاعب
،تأمين منشآت ألعاب الأطفال ،تنظيف الأسطح ومواسير صرف الأمطار ، مراجعة الأسلاك المكشوفة ،التأكد من جاهزية مخارج الطوارئ وطفايات الحريق.

كما أكد الصبروط أن المبادرة تتكامل مع الجانب البيئي من خلال شعار "مركزنا آمن"، والذي يتضمن  الحفاظ على نظافة الهيئات، وزراعة الأشجار، وتركيب  نواقص أعمدة الإنارة.

تُنفَّذ المبادرة بإشراف من السيد ايهاب فاوي وكيل المديرية لشؤون الرياضة والدكتوره إيمان رمضان وكيل المديرية لشؤون الشباب ومتابعه الإدارة الاستراتيجية وإدارة العلاقات العامة والإعلام، ومسؤولي الأزمات والطوارئ ،ومديرو الإدارات الفرعية والهيئات وذلك وفق تكامل في العمل بين الإدارات.

وتُعد المبادرة بعامها الثاني خطوة مهمة نحو تعزيز عوامل الأمن والسلامة وتحسين بيئة العمل داخل مراكز الشباب، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء بصورة آمنة ولائقة.

مراكز الجيزة الشباب والرياضة محافظة الجيزة

