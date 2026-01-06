قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تهم مرتبطة بالإرهاب وتهريب الكوكايين.. تفاصيل محاكمة مادورو بالولايات المتحدة
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة نشر أو تداول محتوى خادش للآداب العامة
تصل لحد الصقيع.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية اليوم وتحذر السائقين
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026
من فرنسا.. حسين لبيب يتحرك لإنهاء أزمة مستحقات لاعبي الزمالك
أذكار صلاة الفجر الصحيحة.. رددها كما أوصى النبي
خطيب بنتها وراء خنقها.. كشف غموض مقــ.تل سيدة داخل شقتها بطنطا
رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله
أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا
ليس صانع ألعاب.. حازم إمام ينتقد توظيف تريزيجيه في مباراة بنين
عالم مليء بالفوضى.. الرئيس الصيني يدعو لاحترام القانون الدولي
تهم مرتبطة بالإرهاب وتهريب الكوكايين.. تفاصيل محاكمة مادورو بالولايات المتحدة

الرئيس الفنزويلي مادورو
الرئيس الفنزويلي مادورو
محمود محسن

سلط برنامج "منتصف النهار"، الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوءَ على محاكمة الرئيس الفنزويلي مادورو في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمثل مادورو يمثل محكمة مانهاتن الفيدرالية -المحكمة الأقدم والأهم في نيويورك- ليواجه تهماً بالإرهاب المرتبط بالمخدرات وتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

فيما صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته ضد فنزويلا، وهدد بشن ضربة عسكرية ثانية إذا لم يتعاون بقية أعضاء الحكومة معه. المزيد في سياق التقرير التالي، فلنتابع.

وعرض البرنامج تقريرا تلفزيونيا عن أحداث فنزويلا في اليومين الماضيين، حيث صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته ضد فنزويلا، وهدد خلال حديثه لوسائل الإعلام بشن ضربة عسكرية ثانية إذا لم يتعاون بقية أعضاء الحكومة معه.

وقال ترامب إن إدارته ستعمل مع ما تبقى من أعضاء نظام مادورو للحد من تهريب المخدرات وإعادة هيكلة قطاع النفط، بدلاً من الدفع فوراً نحو إجراءات انتخابات لتنصيب حكومة جديدة.

وبينما يمثل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بنيويورك ليواجه تهم الإرهاب المرتبط بالمخدرات وتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس قلقاً من أن يؤدي الوضع في فنزويلا لتوريط أمريكا بمستنقع طويل الأمد كما حدث في العراق وأفغانستان.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيسة المؤقتة في فنزويلا "ديلسي رودريغيز" التي اعترف بها الجيش، من مصير مشابه لنيكولاس مادورو مالم تقم بالأمر الصائب. فيما دعت رودريغيز الإدارة الأمريكية إلى التعاون في إطار القانون الدولي، وذلك في أول اجتماع حكومي تترأسه عقب اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت رودريغيز إن السعي لعلاقة دولية متوازنة وقائمة على الاحترام بين الولايات المتحدة وفنزويلا من أولوياتنا، ونؤكد التزامنا بالسلام والتعايش السلمي، ونطمح إلى العيش في مأمن من التهديدات الخارجية.
 

الرئيس الفنزويلي مادورو الولايات المتحدة الأمريكية نيويورك الإرهاب

