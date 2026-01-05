سويسرا تجمد الأصول المرتبطة بالرئيس الفنزويلي في البنوك

أعلنت الحكومة الفيدرالية السويسرية، اليوم الإثنين، تجميد جميع الأصول الموجودة في سويسرا المرتبطة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

تجميد أصول مادورو في سويسرا

وفي بيان لها، أوضحت السلطات السويسرية، أن المجلس الفيدرالي السويسري قرر تجميد الأصول التي يملكها مادورو و"أشخاص آخرون مرتبطون به" في سويسرا، وذلك بأثر فوري.

وأضافت: "يهدف المجلس الفيدرالي من خلال هذا الإجراء؛ إلى منع تدفق الأصول إلى الخارج، ولا يشمل تجميد الأصول، أعضاء الحكومة الفنزويلية الحالية"، بحسب ما أفادت به صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وتابع البيان: "في حال كشفت الإجراءات القانونية المستقبلية أن هذه الأموال قد تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، ستسعى سويسرا جاهدة لضمان استفادة الشعب الفنزويلي منها".

محاكمة مادورو في نيويورك

وخضع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، للمحاكمة، اليوم الإثنين، أمام محكمة نيويورك؛ بعد اعتقاله في كراكاس أمس الأول السبت خلال عملية عسكرية أمريكية.

وخلال المحاكمة ارتدى مادورو بنطالًا كاكي اللون، وهو الزي الرسمي للسجن، وقميصًا أزرق قصير الأكمام فوق قميص برتقالي، ووجّه التحية عدة مرات وهو ينظر إلى الصحفيين الجالسين في قاعة هيئة المحلفين، قبل أن يلتفت إلى الحضور الغفير في قاعة المحكمة.

ورفض مادورو وزوجته الاتهامات وطلبا المساعدة القنصلية من سفارة فنزويلا، وقال الرئيس الفنزويلي أمام القاضي: إنه لم يقرأ لائحة الاتهام، وأنه ما زال رئيسا لبلاده وتم اختطافه من منزله.