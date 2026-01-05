قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سويسرا تجمد الأصول المرتبطة بالرئيس الفنزويلي في البنوك
ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد
زيزو: طموحنا الوصول إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا
إصابة وكيل وزارة التموين بالقليوبية في حادث سير على الطريق الإقليمي
سعر هيونداي كريتا 2026 الشكل الجديدة في السوق السعودي
سهير المرشدي: اتربيت في جامع.. وتربية الدين الوسطي حببتني في الفن| فيديو
سهير المرشدي: الفن جوهرة.. وبمارس رقابة ذاتية على نفسي.. فيديو
الغندور: أقوى منتخب في أمم أفريقيا هو المنتخب النيجيري
محمد صلاح رفقة ياسر إبراهيم ومروان عطية بعد الفوز على بنين| شاهد
بهاء أبو شقة لـ صدى البلد: أتقدم غدا بأوراق ترشحي لرئاسة حزب الوفد
رئيس بعثة منتخب مصر: الفوز على بنين خطوة مهمة.. وسنعمل على تصحيح الأخطاء قبل ربع النهائي
تصريح مفاجئ من محمد صلاح بشأن حظوظ المنتخب في أمم افريقيا
سويسرا تجمد الأصول المرتبطة بالرئيس الفنزويلي في البنوك

ناصر السيد

أعلنت الحكومة الفيدرالية السويسرية، اليوم الإثنين، تجميد جميع الأصول الموجودة في سويسرا المرتبطة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

تجميد أصول مادورو في سويسرا

وفي بيان لها، أوضحت السلطات السويسرية، أن المجلس الفيدرالي السويسري قرر تجميد الأصول التي يملكها مادورو و"أشخاص آخرون مرتبطون به" في سويسرا، وذلك بأثر فوري.

وأضافت: "يهدف المجلس الفيدرالي من خلال هذا الإجراء؛ إلى منع تدفق الأصول إلى الخارج، ولا يشمل تجميد الأصول، أعضاء الحكومة الفنزويلية الحالية"، بحسب ما أفادت به صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وتابع البيان: "في حال كشفت الإجراءات القانونية المستقبلية أن هذه الأموال قد تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، ستسعى سويسرا جاهدة لضمان استفادة الشعب الفنزويلي منها".

محاكمة مادورو في نيويورك

وخضع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، للمحاكمة، اليوم الإثنين، أمام محكمة نيويورك؛ بعد اعتقاله في كراكاس أمس الأول السبت خلال عملية عسكرية أمريكية.

وخلال المحاكمة ارتدى مادورو بنطالًا كاكي اللون، وهو الزي الرسمي للسجن، وقميصًا أزرق قصير الأكمام فوق قميص برتقالي، ووجّه التحية عدة مرات وهو ينظر إلى الصحفيين الجالسين في قاعة هيئة المحلفين، قبل أن يلتفت إلى الحضور الغفير في قاعة المحكمة.

ورفض مادورو وزوجته الاتهامات وطلبا المساعدة القنصلية من سفارة فنزويلا، وقال الرئيس الفنزويلي أمام القاضي: إنه لم يقرأ لائحة الاتهام، وأنه ما زال رئيسا لبلاده وتم اختطافه من منزله.

