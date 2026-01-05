وزير الدفاع الأمريكي: 200 جندي شاركوا في غارة فنزويلا

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، يوم الاثنين أن عدد القوات التي شاركت في الغارة على العاصمة الفنزويلية صباح السبت كان أقل من 200.

الغارة الأمريكية ضد فنزويلا

وأبلغ هيجسيث حشدًا من البحارة وبناة السفن في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا أن "نحو 200 من أعظم جنودنا الأمريكيين توجهوا إلى وسط مدينة كاراكاس" وأنهم "ألقوا القبض على شخص مطلوب للعدالة الأمريكية، وذلك دعمًا لإنفاذ القانون، دون مقتل أي أمريكي".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا الرقم يشمل فقط القوات التي وطأت أقدامها أرض كاراكاس، أم أنه يشمل أيضًا آخرين، مثل أفراد الخدمة الذين قادوا أكثر من 150 طائرة شاركت في الغارة.

وقال مسؤولون في البنتاجون إنه ليس لديهم ما يضيفونه إلى تصريحات هيجسيث.

محاكمة مادورو وزوجته

وخضع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، يوم الاثنين للمحاكمة أمام محكمة نيويورك بعد اعتقاله في كراكاس أمس الأول السبت خلال عملية عسكرية أمريكية.

وخلال المحاكمة ارتدى مادورو بنطالًا كاكي اللون، وهو الزي الرسمي للسجن، وقميصًا أزرق قصير الأكمام فوق قميص برتقالي، ووجّه التحية عدة مرات وهو ينظر إلى الصحفيين الجالسين في قاعة هيئة المحلفين، قبل أن يلتفت إلى الحضور الغفير في قاعة المحكمة.

ورفض مادورو وزوجته الاتهامات وطلبا المساعدة القنصلية من سفارة فنزويلا، وقال الرئيس الفنزويلي أمام القاضي إنه لم يقرأ لائحة الاتهام وأنه ما زال رئيسا لبلاده وتم اختطافه من منزله.