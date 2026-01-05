قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ديلسي رودريجيز ستؤدي اليمين الدستورية رئيسة لفنزويلا

ديلسي رودريجيز
ديلسي رودريجيز
قسم الخارجي

أعلن شقيق ديلسي رودريجيز أنها ستؤدي اليمين الدستورية يوم الاثنين كرئيسة بالوكالة لفنزويلا بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته السبت الماضي.

اليمين الدستورية لرئاسة فنزويلا

وأعلن شقيق ديلسي، رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريجيز، أنه سيتم أداء اليمين الدستورية رسمياً يوم الاثنين كرئيسة بالوكالة لفنزويلا.

وقال رئيس البرلمان إن مراسم التنصيب ستُقام بعد ظهر اليوم، بعد يوم من تولي رودريجيز منصب الرئيسة بالوكالة بأمر من المحكمة العليا، نظراً لعدم قدرة نيكولاس مادورو على أداء مهامه الرئاسية.

حدثت ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو النبذة التعريفية لحسابها الرسمي على منصة التواصل الإجتماعي "إكس".

وكتبت نائبة مادورو في تعريفها على "إكس":  "نائبة الرئيس التنفيذي لجمهورية فنزويلا البوليفارية، مع الرئيس نيكولاس مادورو على خطى بوليفار وتشافيز".

انتخب البرلمان الفنزويلي يوم الاثنين خورخي رودريجيز، شقيق ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي التي تولت الرئاسة بعد اعتقال نيكولاس مادورو في عملية عسكرية أمريكية يوم السبت.

وأعاد النواب انتخابه لرئاسة البرلمان يوم الاثنين بأغلبية ساحقة، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وبهذا، يسيطر الأخوان رودريجيز على السلطتين التنفيذية والتشريعية في فنزويلا.

