نصف الأرض الخاص بنا.. رسالة غامضة من وزارة الخارجية الأمريكية

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين صورة للرئيس دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بعبارة: "هذا نصف الكرة الأرضية الخاص بنا".

وفي تعليقٍ مصاحب، صرّحت وزارة الخارجية الأمريكية: "هذا نصف الكرة الأرضية الخاص بنا، ولن يسمح الرئيس ترامب بتهديد أمننا".

يأتي ذلك بعد يومين من اعتقال قوات من الجيش الأمريكي، للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في عملية عسكرية بالعاصمة كاراكاس.

خضع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، يوم الاثنين للمحاكمة أمام محكمة نيويورك بعد اعتقاله في كراكاس أمس الأول السبت خلال عملية عسكرية أمريكية.

وخلال المحاكمة ارتدى مادورو بنطالًا كاكي اللون، وهو الزي الرسمي للسجن، وقميصًا أزرق قصير الأكمام فوق قميص برتقالي، ووجّه التحية عدة مرات وهو ينظر إلى الصحفيين الجالسين في قاعة هيئة المحلفين، قبل أن يلتفت إلى الحضور الغفير في قاعة المحكمة.