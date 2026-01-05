أصيبت خلال الاعتقال.. علاج زوجة مادورو خلال محاكمتها في نيويورك

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن زوجة الرئيس الفنزويلي سيليا فلوريس، تلقت علاجا خلال خضوعها للمحاكمة في نيويورك في وقت سابق من اليوم الاثنين.

علاج زوجة مادورو

وقال محاميها، مارك إي. دونيلي، إن سيليا فلوريس تعرضت لإصابات بالغة أثناء القبض عليها، ويعتقد أنها تعاني من كسر أو كدمات شديدة في أضلاعها، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس.

وأمر القاضي النيابة العامة بضمان حصولها على الرعاية الطبية اللازمة.

وطلب الرئيس الفنزويلي وزوجته، اليوم الإثنين، المساعدة القنصلية من سفارة فنزويلا في نيويورك.

محاكمة مادورو وزوجته

وخضع مادورو وزوجته للمحاكمة أمام محكمة نيويورك، ووجهت له 4 تهم هي ممارسة الإرهاب وتجارة المخدرات والسلاح والكوكايين.

ورفض مادورو وزوجته الاتهامات وطلبا المساعدة القنصلية من سفارة فنزويلا، وقال الرئيس الفنزويلي أمام القاضي إنه لم يقرأ لائحة الاتهام وأنه ما زال رئيسا لبلاده وتم اختطافه من منزله.

وأكد مادورو أمام محكمة نيويورك،: "أنا بريء، وغير مذنب، ورجل شريف".