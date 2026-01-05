إدانات دولية أمام مجلس الأمن للعملية الأمريكية في فنزويلا

أدانت عدة دول، العملية التي قامت بها الولايات المتحدة في فنزويلا واختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك أمام جلسة مجلس الأمن، اليوم الاثنين.

وأكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فو كونغ، أن الولايات المتحدة وضعت قوتها فوق الجهود الدبلوماسية، مما شكل تهديدًا واضحًا للسلم والأمن الدوليين.

وقال السفير فو كونغ: إن الصين تدعو إلى الإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، معتبرًا أن احتجازه يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والدبلوماسية.

وأوضح مندوب الصين أن الولايات المتحدة تجاوزت عمل المجلس الدولي من خلال تنفيذ عمليات أحادية في فنزويلا، وهو ما يعتبر تعديًا على اختصاصات الأمم المتحدة.

وأضاف أن الولايات المتحدة ليست شرطي العالم، وأنه لا يجوز لها أن تفرض إرادتها بالقوة على الدول الأعضاء الأخرى، مشددًا على أن مثل هذه التصرفات تقوّض جهود الحفاظ على السلم والأمن العالميين.

ولفت مندوب الصين إلى استعداد بكين الكامل لتقديم الجهود اللازمة من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدولي وتشجيع الحلول الدبلوماسية بدل التصعيد.

كما أدان مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، العملية التي قامت بها الولايات المتحدة في فنزويلا واختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال نيبينزيا: إنه يجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لافتا إلى أن بلاده تتضامن مع الشعب الفنزويلي في مواجهة "العدوان الأمريكي".

وأضاف أنه لا يمكن أن تعين الولايات المتحدة نفسها قاضيا يملك الحق للتدخل في أي دولة، مشيرا إلى أنه على المجتمع الدولي توحيد صفوفه لرفض الإجراءات الأمريكية في فنزويلا.

وأعرب عن أمله أن يتخلى المجتمع الدولي عن سياسة الكيل بمكيالين، داعيا للإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

من جانبها.. أكدت مندوبة كولومبيا لدى مجلس الأمن رفض بلادها لأي عمل عسكري قد يعرّض المدنيين للخطر.وشددت على رفض كولومبيا لأي تهديدات مباشرة، مؤكدة التزامها بمبادئ القانون الدولي.

وأوضحت أن الإجراءات الأحادية من شأنها زيادة حالة انعدام الأمن في المنطقة، محذّرة من تداعياتها السلبية.

كما أكدت استمرار كولومبيا في استقبال المهاجرين من فنزويلا وتقديم الدعم اللازم لهم.

واختتمت بالقول إن الديمقراطية لا يمكن حمايتها بالعنف، ولا ينبغي أن تكون خاضعة للمصالح الاقتصادية.

في السياق.. أكد مندوب بنما بمجلس الأمن السفير إيلوي ألفارو دي ألبا، أن الوضع في فنزويلا مؤسف ويؤثر على الأمن في المنطقة.

وشدد ألفارو دي ألبا- في جلسة مجلس الأمن- على سيادة الدول والاحترام المطلق للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وقال إن الوضع في فنزويلا يأتي في سياق تم فيه تجاهل إرادة الشعب، لافتا إلى أن الأوضاع في فنزويلا "تدهورت بسبب نظام نيكولاس مادورو".

وطالب ألفارو دي ألبا، بالإفراج عن جميع المحتجزين في فنزويلا لأسباب سياسية.