قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: ننسى الماتش ده ونبدأ نجهز من دلوقتي للمباراة القادمة
لقاء الخميسي ترد بطريقة غير متوقعة على طلاق زوجها من إيمان الزيدي.. ماذا حدث؟
إنقاذ 25 نزيلا فى واقعة حريق مركز لعلاج الإدمان ببنها .. صور
بعد تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم افرقيا ..فتحي سند :قلق وتوتر
بدأ العد التنازلي.. ما آخر موعد لتقديم طلبات شقق السكن البديل؟
منتخب مصر يهزم بنين بـ ثلاثية ويتأهل لدور الـ 8 بكأس أمم إفريقيا
محمد صلاح: كنا الأفضل أمام بنين وشرف لي أن أشارك الإنتصار مع زملائي
عالم أزهري: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في هذه الحالات
تشكيل منتخب موزبيق لمواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
الزي الرسمي للسجن .. ماذا ارتدى مادورو خلال محاكمته في نيويورك؟
بعد هدف تقدم منتخب مصر على بنين.. رد فعل غير متوقع من تامر أمين على الهواء
إلغاء كارت الجوازات الورقي بالمطارات المصرية| نقلة نوعية في تجربة السفر.. خبير يعلق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إدانات دولية أمام مجلس الأمن للعملية الأمريكية في فنزويلا

مجلس الأمن
مجلس الأمن
أ ش أ

أدانت عدة دول، العملية التي قامت بها الولايات المتحدة في فنزويلا واختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك أمام جلسة مجلس الأمن، اليوم الاثنين.
وأكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فو كونغ، أن الولايات المتحدة وضعت قوتها فوق الجهود الدبلوماسية، مما شكل تهديدًا واضحًا للسلم والأمن الدوليين. 
وقال السفير فو كونغ: إن الصين تدعو إلى الإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، معتبرًا أن احتجازه يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والدبلوماسية. 
وأوضح مندوب الصين أن الولايات المتحدة تجاوزت عمل المجلس الدولي من خلال تنفيذ عمليات أحادية في فنزويلا، وهو ما يعتبر تعديًا على اختصاصات الأمم المتحدة. 
وأضاف أن الولايات المتحدة ليست شرطي العالم، وأنه لا يجوز لها أن تفرض إرادتها بالقوة على الدول الأعضاء الأخرى، مشددًا على أن مثل هذه التصرفات تقوّض جهود الحفاظ على السلم والأمن العالميين.
ولفت مندوب الصين إلى استعداد بكين الكامل لتقديم الجهود اللازمة من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدولي وتشجيع الحلول الدبلوماسية بدل التصعيد.

كما أدان مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، العملية التي قامت بها الولايات المتحدة في فنزويلا واختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقال نيبينزيا: إنه يجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لافتا إلى أن بلاده تتضامن مع الشعب الفنزويلي في مواجهة "العدوان الأمريكي".
وأضاف أنه لا يمكن أن تعين الولايات المتحدة نفسها قاضيا يملك الحق للتدخل في أي دولة، مشيرا إلى أنه على المجتمع الدولي توحيد صفوفه لرفض الإجراءات الأمريكية في فنزويلا.
وأعرب عن أمله أن يتخلى المجتمع الدولي عن سياسة الكيل بمكيالين، داعيا للإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

من جانبها.. أكدت مندوبة كولومبيا لدى مجلس الأمن رفض بلادها لأي عمل عسكري قد يعرّض المدنيين للخطر.وشددت على رفض كولومبيا لأي تهديدات مباشرة، مؤكدة التزامها بمبادئ القانون الدولي.
وأوضحت أن الإجراءات الأحادية من شأنها زيادة حالة انعدام الأمن في المنطقة، محذّرة من تداعياتها السلبية.
كما أكدت استمرار كولومبيا في استقبال المهاجرين من فنزويلا وتقديم الدعم اللازم لهم.
واختتمت بالقول إن الديمقراطية لا يمكن حمايتها بالعنف، ولا ينبغي أن تكون خاضعة للمصالح الاقتصادية.

في السياق.. أكد مندوب بنما بمجلس الأمن السفير إيلوي ألفارو دي ألبا، أن الوضع في فنزويلا مؤسف ويؤثر على الأمن في المنطقة.
وشدد ألفارو دي ألبا- في جلسة مجلس الأمن- على سيادة الدول والاحترام المطلق للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وقال إن الوضع في فنزويلا يأتي في سياق تم فيه تجاهل إرادة الشعب، لافتا إلى أن الأوضاع في فنزويلا "تدهورت بسبب نظام نيكولاس مادورو".
وطالب ألفارو دي ألبا، بالإفراج عن جميع المحتجزين في فنزويلا لأسباب سياسية.

إدانات مجلس الأمن عملية الأمريكية فنزويلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف: الأسرة الدرع الحصين وأساس بناء المجتمع في الإسلام

الصلاة

هل يأثم الموظف إذا لم يستطع ترك العمل للصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

صلاة الجماعة

ما أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة
الحجامة
الحجامة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد