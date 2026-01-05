الصين تعرب عن ارتياحها لاستمرار تنفيذ وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، اليوم، عن ارتياح بلاده للتنفيذ التدريجي لاتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند، وعودة 18 جنديا كمبوديا محتجزا إلى ديارهم سالمين.

وقال المتحدث الصيني -وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم /الإثنين/- "إن بكين تأمل أن تواصل كمبوديا وتايلاند التطلع إلى المستقبل والمضي قدما، وأن تعززا الحوار والتواصل، وأن تعملا معا على ضمان وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وأن تعيدا بناء الثقة تدريجيا، وأن تحسنا العلاقات ".

وأضاف لين "هذا يخدم المصالح الأساسية طويلة الأمد للشعبين الكمبودي والتايلاندي، وهو ما يأمله المجتمع الدولي أيضا".

وأكد أن الصين ستواصل تنفيذ مبادرة الأمن العالمي، واتباع التوجه الذي حددته الدول الثلاث في اجتماع فوشيان، وتسهيل جهود البلدين، على الطريقة الآسيوية، بشكل فعال لتحقيق وقف مستدام لإطلاق النار وتحسين العلاقات بينهما، وتقديم الإسهامات اللازمة في السلام والاستقرار الإقليميين، وبناء مجتمع مصير مشترك مع الدول المجاورة.

