أمام شقيقها.. ديلسي رودريجيز تؤدي اليمين الدستورية رئيسةً مؤقتةً لفنزويلا

أدت ديلسي رودريجيز اليمين الدستورية رسميًا رئيسةً مؤقتةً لفنزويلا أمام شقيقها، رئيس البرلمان خورخي رودريجيز، بعد ظهر يوم الاثنين.

وقالت الرئيسة المؤقتة إنها تؤدي اليمين بقلبٍ مثقلٍ لما اعتبرته "اختطافًا" للرئيس نيكولاس مادورو والسيدة الأولى سيليا فلوريس.

مادورو وزوجته في محكمة نيويورك

خضع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، يوم الاثنين للمحاكمة أمام محكمة نيويورك بعد اعتقاله في كراكاس أمس الأول السبت خلال عملية عسكرية أمريكية.

وخلال المحاكمة ارتدى مادورو بنطالًا كاكي اللون، وهو الزي الرسمي للسجن، وقميصًا أزرق قصير الأكمام فوق قميص برتقالي، ووجّه التحية عدة مرات وهو ينظر إلى الصحفيين الجالسين في قاعة هيئة المحلفين، قبل أن يلتفت إلى الحضور الغفير في قاعة المحكمة.

ورفض مادورو وزوجته الاتهامات وطلبا المساعدة القنصلية من سفارة فنزويلا، وقال الرئيس الفنزويلي أمام القاضي إنه لم يقرأ لائحة الاتهام وأنه ما زال رئيسا لبلاده وتم اختطافه من منزله.