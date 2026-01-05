رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي شركات محلية وعالمية توطين صناعات الدواء المتقدمة وأدوية الأورام

أكد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، أن هيئة الدواء المصرية تولي اهتماما بالغا بتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلي والدولي في القطاع الدوائي، وأن تعزيز التصنيع المحلي لأدوية الأورام والمستحضرات الحيوية يمثل خطوة استراتيجية لدعم الأمن الدوائي في مصر وتلبية احتياجات المرضى بكفاءة وجودة عالية.

وقال رئيس هيئة الدواء المصرية إن الهيئة حريصة على تقديم كل أشكال الدعم الفني والرقابي لشركاء الصناعة، لضمان نقل التكنولوجيا الحديثة وتوسيع القدرات الإنتاجية بما يخدم السوق المصري والمنطقة ككل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة، اليوم الاثنين، مع كلٍ من الدكتور عمرو ممدوح، رئيس مجلس إدارة مدينة الدواء المصرية «جيبتو فارما»، والدكتور إيهاب وهبه، رئيس مجلس إدارة شركة «بيوميد إيجيبت» الوكيل الحصري لشركة «شيلبا»، والسيد فيشنوكانت، الرئيس التنفيذي لشركة «شيلبا» العالمية، سبل التعاون المشترك وتوطين الصناعات الدوائية المتطورة وأدوية الأورام والمستحضرات الحيوية في مصر.

واستعرض المشاركون بالاجتماع الخطط التنفيذية لتوطين صناعة أدوية الأورام والمستحضرات الحيوية داخل مصر، في إطار الدور القومي لمدينة الدواء المصرية «جيبتو فارما» في دعم الأمن الدوائي الوطني، كما ناقشوا الملفات المرتبطة بتوفير المستحضرات ذات الأولوية للمريض المصري، وخطط الشركات للتوسع في السوق المصري، خاصة ما يتعلق بدعم التصنيع المحلي وزيادة الطاقة الإنتاجية ونقل التكنولوجيا المتقدمة.

بدوره، أعرب وفد الشركات المشاركة عن تقدير الدعم المستمر من هيئة الدواء المصرية، وأكد أهمية الشراكة مع شركة شيلبا في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق المصري وتعزيز القدرة التصنيعية الوطنية.

يأتي الاجتماع في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة وهيئة الدواء المصرية نحو تعزيز الأمن الدوائي المحلي، وتوطين تصنيع الأدوية المعقدة والمستحضرات الحيوية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة وتداول الدواء في المنطقة.