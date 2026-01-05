قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة وكيل وزارة التموين بالقليوبية في حادث سير على الطريق الإقليمي
سعر هيونداي كريتا 2026 الشكل الجديدة في السوق السعودي
سهير المرشدي: اتربيت في جامع.. وتربية الدين الوسطي حببتني في الفن| فيديو
سهير المرشدي: الفن جوهرة.. وبمارس رقابة ذاتية على نفسي.. فيديو
الغندور: أقوى منتخب في أمم أفريقيا هو المنتخب النيجيري
محمد صلاح رفقة ياسر إبراهيم ومروان عطية بعد الفوز على بنين| شاهد
بهاء أبو شقة لـ صدى البلد: أتقدم غدا بأوراق ترشحي لرئاسة حزب الوفد
رئيس بعثة منتخب مصر: الفوز على بنين خطوة مهمة.. وسنعمل على تصحيح الأخطاء قبل ربع النهائي
تصريح مفاجئ من محمد صلاح بشأن حظوظ المنتخب في أمم افريقيا
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد
حمادة صدقي: منتخبنا يتمتع بروح قتالية.. وحسام حسن يتدخل لضبط طرق اللعب بسرعة
أحمد موسى بعد تأهل الفراعنة لربع نهائي أمم أفريقيا: رسالة قوية من منتخب مصر والتحكيم يثير الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي شركات محلية وعالمية توطين صناعات الدواء المتقدمة وأدوية الأورام

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

 أكد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، أن هيئة الدواء المصرية تولي اهتماما بالغا بتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلي والدولي في القطاع الدوائي، وأن تعزيز التصنيع المحلي لأدوية الأورام والمستحضرات الحيوية يمثل خطوة استراتيجية لدعم الأمن الدوائي في مصر وتلبية احتياجات المرضى بكفاءة وجودة عالية.
وقال رئيس هيئة الدواء المصرية إن الهيئة حريصة على تقديم كل أشكال الدعم الفني والرقابي لشركاء الصناعة، لضمان نقل التكنولوجيا الحديثة وتوسيع القدرات الإنتاجية بما يخدم السوق المصري والمنطقة ككل.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة، اليوم الاثنين، مع كلٍ من الدكتور عمرو ممدوح، رئيس مجلس إدارة مدينة الدواء المصرية «جيبتو فارما»، والدكتور إيهاب وهبه، رئيس مجلس إدارة شركة «بيوميد إيجيبت» الوكيل الحصري لشركة «شيلبا»، والسيد فيشنوكانت، الرئيس التنفيذي لشركة «شيلبا» العالمية، سبل التعاون المشترك وتوطين الصناعات الدوائية المتطورة وأدوية الأورام والمستحضرات الحيوية في مصر.
واستعرض المشاركون بالاجتماع الخطط التنفيذية لتوطين صناعة أدوية الأورام والمستحضرات الحيوية داخل مصر، في إطار الدور القومي لمدينة الدواء المصرية «جيبتو فارما» في دعم الأمن الدوائي الوطني، كما ناقشوا الملفات المرتبطة بتوفير المستحضرات ذات الأولوية للمريض المصري، وخطط الشركات للتوسع في السوق المصري، خاصة ما يتعلق بدعم التصنيع المحلي وزيادة الطاقة الإنتاجية ونقل التكنولوجيا المتقدمة.
بدوره، أعرب وفد الشركات المشاركة عن تقدير الدعم المستمر من هيئة الدواء المصرية، وأكد أهمية الشراكة مع شركة شيلبا في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق المصري وتعزيز القدرة التصنيعية الوطنية.
يأتي الاجتماع في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة وهيئة الدواء المصرية نحو تعزيز الأمن الدوائي المحلي، وتوطين تصنيع الأدوية المعقدة والمستحضرات الحيوية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة وتداول الدواء في المنطقة.

هيئة الدواء المصرية الصناعات الدوائية الأورام والمستحضرات احتياجات المرضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

ترشيحاتنا

أدعية قبل النوم ثابتة عن النبي

أدعية قبل النوم ثابتة عن النبي .. لا تغفل عن ثوابها

وزارة الأوقاف

الأوقاف: الأسرة الدرع الحصين وأساس بناء المجتمع في الإسلام

الصلاة

هل يأثم الموظف إذا لم يستطع ترك العمل للصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة
الحجامة
الحجامة

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد