أول صورة تقريبية لمادورو وزوجته أمام محكمة نيويورك

نشرت وسائل إعلام يوم الاثنين أول صورة تقريبية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في قاعة محكمة مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية.

مادورو زوجته في المحكمة

ويظهر الرئيس مادورو يسارًا وزوجته سيليا فلوريس الثانية من اليمين في محكمة مانهاتن الفيدرالية برفقة محامييهما مارك دونيلي الثاني من اليسار وأندريس سانشيز، يوم الاثنين 5 يناير 2026، في نيويورك، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة رويترز أن نائبة الرئيس نيكولاس مادورو، ديلسي رودريحيز، أدت اليمين الدستورية رسميًا كرئيسة مؤقتة لفنزويلا بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته السبت الماضي.

وأعلن شقيق ديلسي، رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريجيز، أنه سيتم أداء اليمين الدستورية رسمياً يوم الاثنين كرئيسة بالوكالة لفنزويلا.

أول صورة تقريبية لمادورو وزوجته

وقال رئيس البرلمان إن مراسم التنصيب ستُقام بعد ظهر اليوم، بعد يوم من تولي رودريجيز منصب الرئيسة بالوكالة بأمر من المحكمة العليا، نظراً لعدم قدرة نيكولاس مادورو على أداء مهامه الرئاسية.

حدثت ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو النبذة التعريفية لحسابها الرسمي على منصة التواصل الإجتماعي "إكس".

وكتبت نائبة مادورو في تعريفها على "إكس": "نائبة الرئيس التنفيذي لجمهورية فنزويلا البوليفارية، مع الرئيس نيكولاس مادورو على خطى بوليفار وتشافيز".

انتخب البرلمان الفنزويلي يوم الاثنين خورخي رودريجيز، شقيق ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي التي تولت الرئاسة بعد اعتقال نيكولاس مادورو في عملية عسكرية أمريكية يوم السبت.

وأعاد النواب انتخابه لرئاسة البرلمان يوم الاثنين بأغلبية ساحقة، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وبهذا، يسيطر الأخوان رودريطيز على السلطتين التنفيذية والتشريعية في فنزويلا.