قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة محمد حمدي بقطع فى الرباط الصليبي خلال لقاء مصر وبنين
ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا بعد تسجيل محمد صلاح أمام بنين
مبروك لمصر.. محمد رمضان يهنئ المنتخب الوطني بالفوز على بنين بأمم أفريقيا
لأول مرة .. محمد صلاح يسجل 3 أهداف في كأس الأمم الأفريقية
وزير البترول الأسبق: العمالة المصرية ذكية جدا وتحتاج إلى هذا الأمر
منافس مصر في دور الـ 8 من كأس أمم إفريقيا
موعد مباراة منتخب مصر القادمة في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على بنين
أحمد موسى: ننسى الماتش ده ونبدأ نجهز من دلوقتي للمباراة القادمة
لقاء الخميسي ترد بطريقة غير متوقعة على طلاق زوجها من إيمان الزيدي.. ماذا حدث؟
إنقاذ 25 نزيلا فى واقعة حريق مركز لعلاج الإدمان ببنها .. صور
بعد تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم افرقيا ..فتحي سند :قلق وتوتر
بدأ العد التنازلي.. ما آخر موعد لتقديم طلبات شقق السكن البديل؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول صورة تقريبية لمادورو وزوجته أمام محكمة نيويورك

مادورو وزوجته
مادورو وزوجته
ناصر السيد

نشرت وسائل إعلام يوم الاثنين أول صورة تقريبية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في قاعة محكمة مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية.

مادورو زوجته في المحكمة

ويظهر الرئيس مادورو يسارًا وزوجته سيليا فلوريس الثانية من اليمين في محكمة مانهاتن الفيدرالية برفقة محامييهما مارك دونيلي الثاني من اليسار وأندريس سانشيز، يوم الاثنين 5 يناير 2026، في نيويورك، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس. 

وفي سياق متصل، أفادت وكالة رويترز أن نائبة الرئيس نيكولاس مادورو، ديلسي رودريحيز، أدت اليمين الدستورية رسميًا كرئيسة مؤقتة لفنزويلا بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته السبت الماضي.

وأعلن شقيق ديلسي، رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريجيز، أنه سيتم أداء اليمين الدستورية رسمياً يوم الاثنين كرئيسة بالوكالة لفنزويلا.

أول صورة تقريبية لمادورو وزوجته

وقال رئيس البرلمان إن مراسم التنصيب ستُقام بعد ظهر اليوم، بعد يوم من تولي رودريجيز منصب الرئيسة بالوكالة بأمر من المحكمة العليا، نظراً لعدم قدرة نيكولاس مادورو على أداء مهامه الرئاسية.

حدثت ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو النبذة التعريفية لحسابها الرسمي على منصة التواصل الإجتماعي "إكس".

وكتبت نائبة مادورو في تعريفها على "إكس":  "نائبة الرئيس التنفيذي لجمهورية فنزويلا البوليفارية، مع الرئيس نيكولاس مادورو على خطى بوليفار وتشافيز".

انتخب البرلمان الفنزويلي يوم الاثنين خورخي رودريجيز، شقيق ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي التي تولت الرئاسة بعد اعتقال نيكولاس مادورو في عملية عسكرية أمريكية يوم السبت.

وأعاد النواب انتخابه لرئاسة البرلمان يوم الاثنين بأغلبية ساحقة، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وبهذا، يسيطر الأخوان رودريطيز على السلطتين التنفيذية والتشريعية في فنزويلا.

أول صورة تقريبية محكمة نيويورك مادورو وزوجته مادورو زوجته في المحكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

ترشيحاتنا

محمد رمضان

ربطتله الرباط.. مساعدة محمد رمضان تغير له الحذاء بحفل كأس العالم

محمد رمضان

تاني لوك.. محمد رمضان يغير إطلالته بحفل كأس العالم

إنجي كيوان

إنجي كيوان تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "وننسى اللي كان"

بالصور

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة
الحجامة
الحجامة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد