أذكار صلاة الفجر الصحيحة.. رددها كما أوصى النبي

يبحث كثير من المسلمين عن أذكار صلاة الفجر فهي وقت بركة يستحب للمصلي عدم الانصراف من مصلاه حتى يتلوها خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالمداومة على 3 أذكار والمواظبة على قراءة آية من القرآن الكريم عقب الانتهاء من الصلاة، لما لها من فضل عظيم وأجر كبير، وفي السطور التالية نتعرف على أبرز الأذكار بعد الصلاة.

أذكار صلاة الفجر سنة النبي

ورغم أن أذكار صلاة الفجر من أحب ما يبدأ به المسلم يومه ولكن يغفل بعض الناس عن هذه السنن المباركة، وهو ما يفوت عليهم بركتها وثوابها.

وفي هذا السياق، كشفت دار الإفتاء المصرية، عن الكيفية الصحيحة لترديد الأذكار بعد الصلاة المفروضة، كما وردت في السنة النبوية، حتى ينال المصلي الأجر كاملًا ويختم عبادته على الوجه الأكمل.

كيف نقول أذكار صلاة الفجر ؟

وفي السياق، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بعد الصلاة أن نقرأ ما يلي:

قراءة آية الكرسي 3 مرات

يسبح ثلاثًا وثلاثين، ويحمد ثلاثًا وثلاثين، ويكبّر ثلاثًا وثلاثين، ثم نختم بقول "لا إله إلا الله"

الصلاة على النبي

الدعاء بما يحب المصلي ويرضى

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن ختام الصلاة بهذه الأذكار فرصة عظيمة للتقرب إلى الله والدعاء بما يشاء العبد، لأن المصلي يكون في أقرب حالاته إلى الله سبحانه وتعالى بعد أداء الفريضة، فيستغل تلك اللحظة للتقرب بالدعاء وطلب الخير والبركة.

دعاء صلاة الفجر

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه.

اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء واليك الدعاء أسألك يا جواد يا غني يا كريم أن تحفظني.

اللهم في الجنة أسكني وعن النار أبعد ومن رزقك الحلال أرزقني ومن العافية زدني و بمغفرتك ورحمتك يشملني يا سامع الدعاء يا واسع العطاء.

اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ.

اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، ياذا الجلال والإكرام، ياقاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، ياحي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

يا الله، يارب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين.

يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب يارب العالمين.

اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من الفقرِ ، وأعوذُ بك من القِلَّةِ والذِّلَّةِ ، وأعوذُ بك أن أَظْلِمَ أو أُظْلَمَ”.

اللهم ارزقني علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء وسقم.

اللهم وانت ربي ولك العلم ما في قلبي ارزقني نيتي من المال و البنون و تعزيز و توفيق و صراط المستقيم.

اللهم ارزقني رزق لم أتوقعه وخيرا لم افكر به واستجابة لدعاء اكرره دائما وهب لي ما أريد.

صيغة الصلاة على النبي لزيادة الرزق

ورد عن حقيقة ما هي صيغة الصلاة على النبي لزيادة الرزق ؟، أنه لا يعرف في السنة الصحيحة صلاة مخصوصة لطلب الزيادة في الرزق، وهناك من الأسباب المشروعة لزيادة الرزق ما يحسن أن نشير إليه وننبه عليه منها الاستغفار وصلة الرحم والدعاء وتقوى الله وكثرة الصدقة والإكثار من الحجِ والعمرة والمتابعة بينهما.

وورد أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم - بصيغها تنفي الفقر ، فقد ذكرها ابن القيم في فوائد الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم - أنها تنفي الفقر، وذكرها تقي الدين المقريزي في إمتاع الأسماع و عدها من فوائد الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم -.

وذكر القرطبي في تفسيره : عن سهل بن سعد الساعدي قال: شكا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر وضيق المعيشة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ إذا دخلت البيت فسلم إن كان فيه أحد، وإن لم يكن فيه أحد فسلم علي، واقرأ " قل هو الله أحد " مرة واحدة ] ففعل الرجل فأدر الله عليه الرزق، حتى أفاض عليه جيرانه ( وذكره السيوطي أيضا).