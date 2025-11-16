قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح: لما حد كان يتريق على لبسي ويقول فلاح كنت بدخل الحمام أعيط
مقـ.تل طفل وفتاة جراء حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة
أحب مصر ولن أغادرها أبدا.. فتاة أمريكية تحكي تجربتها مع الرعاية الصحية
رابط منصة مصر العقارية لحجز شقق الإسكان الفاخر 2025 وإجراءات التقديم
بيراميدز في القائمة النهائية لحصد لقب أفضل نادِ في إفريقيا
الهباش: إسرائيل تسعى لإفراغ فلسطين من سكانها.. والشعب متمسك بأرضه بدعم عربي
حماس: الولايات المتحدة تعمل على إرضاء بعض الأطراف بصياغات غير ملزمة بشأن غزة
عفت نصار: محمد صبري كان مؤثر ولاعبا كبيرا في تاريخ الزمالك
عفت نصار: الأهلى يبيع زيزو في هذه الحالة
أحمد موسى: المنطقة الاقتصادية تستهدف جذب نحو 300 شركة جديدة
ابدأ مشروعك بلا قيود.. ترخيص مؤقت لمدة عام لأصحاب المشروعات الصغيرة | الشروط
ما مقدار النفقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء: الإسلام وضع 3 معايير لتحديد قيمتها
توك شو

أحمد موسى: المصريون يرفضون الإخوان ويفشلون أي محاولة لإعادة تلميع الجماعة

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

قال الإعلامي أحمد موسى إن التفاعل الواسع على المنشور الأخير للدكتور محمد سليم العوا كشف بوضوح موقف الشارع المصري من جماعة الإخوان، موضحًا أن نحو 98% من التعليقات جاءت رافضة للجماعة ومستنكرة لماضيها، وهو ما يعكس بحسب تعبيره ارتفاع مستوى الوعي وقدرة المواطنين على التمييز بين الحقائق ومحاولات التضليل.

وخلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أشار موسى إلى أن العوا كان من أبرز الداعمين لجماعة الإخوان في مراحل سابقة، رغم عدم انتمائه التنظيمي لها، لافتًا إلى أنه مثل تأثيرًا سياسيًا وفكريًا “تجاوز خطورة أدوار قيادات مثل محمد البلتاجي”.

وأضاف موسى معلقًا على ردود فعل المواطنين بقوله: “أي العظمة دي؟ الشعب دا بقى عنده وعي يخوف”، مؤكدًا أن المصريين أصبحوا قادرين على كشف أي محاولة لإعادة تقديم الجماعة أو الترويج لأفكارها تحت أي غطاء.

وشدد موسى على أن الشعب المصري لا ينتظر مواقف من أشخاص ارتبطوا يومًا بالجماعة الإرهابية، مؤكدًا أن الحقيقة واضحة للجميع، وأن وعي المواطنين هو السلاح الأقوى في مواجهة التطرف ومحاولات تشويه الأحداث لخدمة أجندات معادية للدولة.

الإخوان اجندات معادية التطرف الجماعة الإرهابية البلتاجي

المزيد

