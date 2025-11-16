أحمد موسى: المصريون يرفضون الإخوان ويفشلون أي محاولة لإعادة تلميع الجماعة

قال الإعلامي أحمد موسى إن التفاعل الواسع على المنشور الأخير للدكتور محمد سليم العوا كشف بوضوح موقف الشارع المصري من جماعة الإخوان، موضحًا أن نحو 98% من التعليقات جاءت رافضة للجماعة ومستنكرة لماضيها، وهو ما يعكس بحسب تعبيره ارتفاع مستوى الوعي وقدرة المواطنين على التمييز بين الحقائق ومحاولات التضليل.

وخلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أشار موسى إلى أن العوا كان من أبرز الداعمين لجماعة الإخوان في مراحل سابقة، رغم عدم انتمائه التنظيمي لها، لافتًا إلى أنه مثل تأثيرًا سياسيًا وفكريًا “تجاوز خطورة أدوار قيادات مثل محمد البلتاجي”.

وأضاف موسى معلقًا على ردود فعل المواطنين بقوله: “أي العظمة دي؟ الشعب دا بقى عنده وعي يخوف”، مؤكدًا أن المصريين أصبحوا قادرين على كشف أي محاولة لإعادة تقديم الجماعة أو الترويج لأفكارها تحت أي غطاء.

وشدد موسى على أن الشعب المصري لا ينتظر مواقف من أشخاص ارتبطوا يومًا بالجماعة الإرهابية، مؤكدًا أن الحقيقة واضحة للجميع، وأن وعي المواطنين هو السلاح الأقوى في مواجهة التطرف ومحاولات تشويه الأحداث لخدمة أجندات معادية للدولة.